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    • РФС ответил на коллективное письмо клубов РПЛ, касающееся расписания матчей Фонбет Кубка России

    РФС ответил на коллективное письмо клубов РПЛ, касающееся расписания матчей Фонбет Кубка России

    Клубы РПЛ получили ответ на свое коллективное письмо, отправленное в РФС.

    • Клубы просили перенести матчи Фонбет Кубка России на вечернее время.
    • Это должно способствовать росту посещаемости, ведь игры проводятся в будние дни.

    В РФС сообщили, что перенос кубковых матчей невозможен.

    «Расписание матчей группового этапа Пути РПЛ составлено исходя из необходимости завершить матчи национальных клубных соревнований не позднее, чем за 15 минут до начала матчей европейских клубных соревнований, в те даты, когда матчи проходят в один и тот же день, а также с учетом обязательств РФС перед спонсором турнира и основным вещателем по количеству трансляций матчей Кубка России в прямом эфире на платформах федерального телевизионного канала «Матч ТВ», а также «Матч Премьер».

    Обращаем ваше внимание, что УЕФА в исключительном порядке согласовал РФС возможность проводить матчи Кубка России в даты европейских клубных соревнований для действующего формата.

    Проблема дневных слотов станет менее актуальной начиная с 6-го тура в связи переходом на зимнее время в Европе, а также с сокращением количества клубов, принимающих участие в плей-офф.

    РФС готов организовать совещание для всех вовлеченных сторон с целью разъяснения позиции РФС о назначении времени начала матчей, однако, вынуждены сообщить, что изменение времени начала матчей 4-го и 5-го туров группового этапа Пути РПЛ на сегодняшний день не представляется возможным», – ответил РФС.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 13:43
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +5154

      Spirit_78 1 час назад

      Ахахаха. Да уж. Анекдотичная ситуация.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +557

      vsolon 4 часа назад

      для кого играют?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +68958

      portero 4 часа назад

      Вас уефа нах послал, почему нет ответного посыла???? Типо вы ездите на переговоры каждый месяц за госсчет?...

      1
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      Рейтинг: +342

      Александр.Т. 5 часов назад

      Бюрократы вонючки

      1
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