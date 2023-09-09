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  • РФС ответил на коллективное письмо клубов РПЛ, касающееся расписания матчей Фонбет Кубка России

РФС ответил на коллективное письмо клубов РПЛ, касающееся расписания матчей Фонбет Кубка России

9 сентября 2023, 13:43
5

Клубы РПЛ получили ответ на свое коллективное письмо, отправленное в РФС.

  • Клубы просили перенести матчи Фонбет Кубка России на вечернее время.
  • Это должно способствовать росту посещаемости, ведь игры проводятся в будние дни.

В РФС сообщили, что перенос кубковых матчей невозможен.

«Расписание матчей группового этапа Пути РПЛ составлено исходя из необходимости завершить матчи национальных клубных соревнований не позднее, чем за 15 минут до начала матчей европейских клубных соревнований, в те даты, когда матчи проходят в один и тот же день, а также с учетом обязательств РФС перед спонсором турнира и основным вещателем по количеству трансляций матчей Кубка России в прямом эфире на платформах федерального телевизионного канала «Матч ТВ», а также «Матч Премьер».

Обращаем ваше внимание, что УЕФА в исключительном порядке согласовал РФС возможность проводить матчи Кубка России в даты европейских клубных соревнований для действующего формата.

Проблема дневных слотов станет менее актуальной начиная с 6-го тура в связи переходом на зимнее время в Европе, а также с сокращением количества клубов, принимающих участие в плей-офф.

РФС готов организовать совещание для всех вовлеченных сторон с целью разъяснения позиции РФС о назначении времени начала матчей, однако, вынуждены сообщить, что изменение времени начала матчей 4-го и 5-го туров группового этапа Пути РПЛ на сегодняшний день не представляется возможным», – ответил РФС.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Кубок
Комментарии (5)
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Александр.Т.
1694260405
Бюрократы вонючки
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portero
1694262328
Вас уефа нах послал, почему нет ответного посыла???? Типо вы ездите на переговоры каждый месяц за госсчет?...
Ответить
vsolon
1694263692
для кого играют?
Ответить
Spirit_78
1694273727
Ахахаха. Да уж. Анекдотичная ситуация.
Ответить
АКС-74У
1695142738
Послали клубы, короче
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