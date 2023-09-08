Клубы РПЛ возмутились расписанием Фонбет Кубка России – есть коллективное письмо организаторам

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сообщил, что клуб наряду с другими командами РПЛ подписал письмо с просьбой перенести матчи Фонбет Кубка России на более позднее время.

«Мы подписали письмо с просьбой о переносе кубковых матчей на вечернее время. Людям в будние дни тяжело приходить, мало кто может уйти с работы, из‑за этого попросили. Когда будет ответ, не знаю», – сказал Андреев.