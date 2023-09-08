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    • Клубы РПЛ возмутились расписанием Фонбет Кубка России – есть коллективное письмо организаторам

    Клубы РПЛ возмутились расписанием Фонбет Кубка России – есть коллективное письмо организаторам

    Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сообщил, что клуб наряду с другими командами РПЛ подписал письмо с просьбой перенести матчи Фонбет Кубка России на более позднее время.

    «Мы подписали письмо с просьбой о переносе кубковых матчей на вечернее время. Людям в будние дни тяжело приходить, мало кто может уйти с работы, из‑за этого попросили. Когда будет ответ, не знаю», – сказал Андреев.

    • Например, встреча «Крыльев Советов» и «Ахмата» в октябре запланирована на обеденное время.
    • Путь РПЛ начался в июле.
    • Действующий победитель Кубка – ЦСКА.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    08.09.2023 21:46
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