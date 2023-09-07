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    Гризманн объяснил, почему остался в «Атлетико»

    Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн рассказал, почему не сменил команду прошедшим летом.

    • На француза претендовали «ПСЖ» и саудовские клубы.
    • Его контракт с «Атлетико» действует до 2026 года.
    • В прошлом сезоне форвард забил 16 голов и сделал 19 ассистов в 48 матчах.

    «Да, были звонки и контакты. Но я сосредоточен на своем клубе. Я в 15 голах от того, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории клуба. Постараюсь побить рекорд.

    Мне потребовалось время, чтобы вновь завоевать доверие болельщиков, так что сейчас не лучший момент для ухода», – заявил Гризманн.

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    Источник: Get French Football News

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