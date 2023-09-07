Гризманн объяснил, почему остался в «Атлетико»

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн рассказал, почему не сменил команду прошедшим летом.

На француза претендовали «ПСЖ» и саудовские клубы.

Его контракт с «Атлетико» действует до 2026 года.

В прошлом сезоне форвард забил 16 голов и сделал 19 ассистов в 48 матчах.

«Да, были звонки и контакты. Но я сосредоточен на своем клубе. Я в 15 голах от того, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории клуба. Постараюсь побить рекорд.

Мне потребовалось время, чтобы вновь завоевать доверие болельщиков, так что сейчас не лучший момент для ухода», – заявил Гризманн.