Врач «Локомотива» ответил на упрек Карпина

В «Локомотиве» отреагировали на слова главного тренера сборной России Валерия Карпина про здоровье Сергея Пиняева.

«Считаем важным дать комментарий относительно слов Валерия Карпина о состоянии Сергея Пиняева. С момента появления Сергея в «Локомотиве» он регулярно проходил все необходимые углублeнные медицинские обследования.

Когда весной у него было повреждение задней поверхности бедра, мы дождались полного восстановления и только потом он вернулся на поле. С регулярностью в две недели я лично отправляю все отчeты по состоянию здоровья игроков сборной коллегам из национальной команды.

Уже в новом сезоне Сергей тренировался наравне со всеми, буквально в паре случаев нагрузка была скорректирована индивидуально под него.

После матча с «Балтикой» нами было организовано дополнительное обследование мышц бедра с целью понимания объективного статуса. Совместно с врачом сборной данные были обсуждены и, соответственно, скорректированы нагрузки на первые дни тренировочной работы в составе национальной команды.

Подчеркну, что тренировки или участие в матчах, что называется, через боль в «Локомотиве» исключены. Все последние фитнес-показатели Пиняева говорят о том, что Сергей находится в отличной физической форме», – сказал врач «Локо» Игорь Калюжный.