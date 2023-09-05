Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    3 «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?

    Врач «Локомотива» ответил на упрек Карпина

    В «Локомотиве» отреагировали на слова главного тренера сборной России Валерия Карпина про здоровье Сергея Пиняева.

    «Считаем важным дать комментарий относительно слов Валерия Карпина о состоянии Сергея Пиняева. С момента появления Сергея в «Локомотиве» он регулярно проходил все необходимые углублeнные медицинские обследования.

    Когда весной у него было повреждение задней поверхности бедра, мы дождались полного восстановления и только потом он вернулся на поле. С регулярностью в две недели я лично отправляю все отчeты по состоянию здоровья игроков сборной коллегам из национальной команды.

    Уже в новом сезоне Сергей тренировался наравне со всеми, буквально в паре случаев нагрузка была скорректирована индивидуально под него.

    После матча с «Балтикой» нами было организовано дополнительное обследование мышц бедра с целью понимания объективного статуса. Совместно с врачом сборной данные были обсуждены и, соответственно, скорректированы нагрузки на первые дни тренировочной работы в составе национальной команды.

    Подчеркну, что тренировки или участие в матчах, что называется, через боль в «Локомотиве» исключены. Все последние фитнес-показатели Пиняева говорят о том, что Сергей находится в отличной физической форме», – сказал врач «Локо» Игорь Калюжный.

    • Учебно-тренировочный сбор продлится с 4 по 12 сентября.
    • Сборная проведет 3 товарищеских матча – с Катаром (12 сентября) и дважды с олимпийской сборной Египта (7 и 11 сентября).
    • 18-летний Пиняев в новом сезоне забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 10 матчах.

    Новости по теме
    Адвокат заявил, что Дзюбе грозит административный арест до 15 суток 9
    Защитником «Локомотива» интересуются в Серии А: «Хороший стабильный клуб» 1
    «Локомотив» рассматривает трансфер лучшего бомбардира «Пари НН» в прошлом сезоне
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.09.2023 18:47
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 