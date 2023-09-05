Карпин упрекнул «Локомотив» из-за Пиняева

В последней игре Пиняев сыграл неплохо и отличился результативными действиями. Особых проблем со здоровьем замечено не было. Конечно тренер должен быть по этому вопросу крайне осторожным чтобы не сломать игрока, тем более такого молодого.
Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о проблемах Сергея Пиняева со здоровьем.
«Победа – важно, но не любой ценой. Мы не будем рисковать здоровьем футболистов.
Например, Пиняева в «Локомотиве» ставят даже несмотря на проблемы. Мы так делать не будем», – заявил Карпин.
- Учебно-тренировочный сбор продлится с 4 по 12 сентября.
- Сборная проведет 3 товарищеских матча – с Катаром (12 сентября) и дважды с олимпийской сборной Египта (7 и 11 сентября).
- 18-летний Пиняев в новом сезоне забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 10 матчах.
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