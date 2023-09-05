Карпин упрекнул «Локомотив» из-за Пиняева

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о проблемах Сергея Пиняева со здоровьем.

«Победа – важно, но не любой ценой. Мы не будем рисковать здоровьем футболистов.

Например, Пиняева в «Локомотиве» ставят даже несмотря на проблемы. Мы так делать не будем», – заявил Карпин.

Учебно-тренировочный сбор продлится с 4 по 12 сентября.

Сборная проведет 3 товарищеских матча – с Катаром (12 сентября) и дважды с олимпийской сборной Египта (7 и 11 сентября).

18-летний Пиняев в новом сезоне забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 10 матчах.

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