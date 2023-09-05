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    Карпин упрекнул «Локомотив» из-за Пиняева

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о проблемах Сергея Пиняева со здоровьем.

    «Победа – важно, но не любой ценой. Мы не будем рисковать здоровьем футболистов.

    Например, Пиняева в «Локомотиве» ставят даже несмотря на проблемы. Мы так делать не будем», – заявил Карпин.

    • Учебно-тренировочный сбор продлится с 4 по 12 сентября.
    • Сборная проведет 3 товарищеских матча – с Катаром (12 сентября) и дважды с олимпийской сборной Египта (7 и 11 сентября).
    • 18-летний Пиняев в новом сезоне забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 10 матчах.

    Время сборных: ставьте на матчи национальных команд с бонусом до 17000₽!

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    Источник: Sport24

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    05.09.2023 17:57
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +102454

      zigbert 3 часа назад

      В последней игре Пиняев сыграл неплохо и отличился результативными действиями. Особых проблем со здоровьем замечено не было. Конечно тренер должен быть по этому вопросу крайне осторожным чтобы не сломать игрока, тем более такого молодого.

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      Рейтинг: +16128

      Алексей З 5 сентября, 20:41

      Не гоже Карпину коллег критиковать.
      Пиняев не показывает игру на уровне сборной, зови лучших , а не 48 , дай ребятам передохнуть.

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      Рейтинг: +17931

      Garrincha58 5 сентября, 18:22

      может не стоит футболом заниматься если здоровье не позволяет вот кстати Захарян опять в Испании заболел ещё не играл но опять проблемы это я уверен второй Миранчук тот только лечится и восстанавливается зачем они едут в Европу пожить там так успеете после карьеры езжайте и живите если дома плохо

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      Рейтинг: +68949

      portero 5 сентября, 18:02

      Что в Локо старый колллектив остался, по усугублению травм????

      0
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      Рейтинг: +401

      RedMaksim97 > portero 5 сентября, 18:14

      Что за старый коллектив по усугублению травм?

      1
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      Рейтинг: +68949

      portero > RedMaksim97 5 сентября, 18:18

      С Миранчуком разве не так было?

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      Рейтинг: +5558

      PAREVG. > RedMaksim97 5 сентября, 18:26

      При грызуне были коновалы, и при бюргерах какой то левый медицинский штаб.

      2
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      Рейтинг: +401

      RedMaksim97 > portero 5 сентября, 18:35

      Что именно там было?

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