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    • В ЦСКА прокомментировали исчезновение портрета Фернандеса со стены стадиона

    В ЦСКА прокомментировали исчезновение портрета Фернандеса со стены стадиона

    Глава пресс-службы ЦСКА Кирилл Брейдо выступил по поводу исчезновения изображения бывшего защитника команды Марио Фернандеса со стены «ВЭБ Арены».

    «Я это (изображение Даниэля Карвальо вместо Фернандеса – прим. «Бомбардира») увидел впервые, как и вы. Но не стоит здесь искать двойных смыслов. Если бы это был посыл, он был бы отражeн во всем известном граффити.

    А данный коридор – всего лишь помещение нашего стадиона. Тут постоянно проходят какие‑то работы, фотографии меняются. Так получилось, это не было спланировано», – сказал Брейдо.

    • В ЦСКА Фернандес провел 10 сезонов – с 2012 по 2022 год.
    • Его статистика: 329 матчей, 11 голов, 47 ассистов.
    • С «Зенитом» бразилец заключил контракт по схеме «1+1».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    02.09.2023 19:43
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +7280

      sochi-2013 3 сентября, 07:32

      Позор конявым!

      1
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      ...
      Рейтинг: +221

      То ли ещё будет > sochi-2013 3 сентября, 11:23

      Это почему же им позор? Они считают, что Фернандес предал клуб, это их право, хотя уверял до этого, что играть в России не будет больше ни за кого, кроме армейцев. Так почему же они не могут убрать с глаз долой предателя?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7280

      sochi-2013 > То ли ещё будет 3 сентября, 12:45

      Мамой клялся? Человек 10 сезонов играл за клуб (неплохо играл. Хотя мне он(Федя) не очень нравиться), а ЦСКА проявил такое неуважение. Прежде всего к себе!

      0
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      Рейтинг: +221

      То ли ещё будет > sochi-2013 3 сентября, 13:13

      Знаешь, отношения между клубом и футболистом вещь почти интимная, так что им там виднее, как, что и почему.

      1
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      Рейтинг: +7280

      sochi-2013 > То ли ещё будет 3 сентября, 13:15

      Почитай ниже мой ответ Аид(у)666

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      Рейтинг: +551

      kazak1975 2 сентября, 23:54

      Вот чего стоит любовь глоров. Годами подчищаешь за пз, тебя во все десны, а потом, даже образок с гвоздя... Б- благодарность. На такую дрянь обращать внимание не стоит. Вынес помои, и- порядок.

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      Рейтинг: +19281

      paracetamol 2 сентября, 23:03

      Человек всю футбольную жисть отдал клупу, а с ним так поступили, благодарность, мля!

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      Рейтинг: +2504

      Аид666 > paracetamol 3 сентября, 08:05

      а чего не пишете тогда как человек поступил с клубом? А.. это же другое... ну-ну...

      1
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      Рейтинг: +7280

      sochi-2013 > Аид666 3 сентября, 13:09

      Подрастешь, пойдешь устраиваться на работу, скажи им честно, что уйдешь, как только появится более выгодный вариант.
      . А.. это же другое... ну-ну...

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      Рейтинг: +2504

      Аид666 > sochi-2013 4 сентября, 18:05

      работаю, хотя есть выгоднее варианты и готовы в любой день устроить, но работаю там где хочу и коллектив нормальный, а не где платят больше... это другое? ну-ну...

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      Рейтинг: +7280

      sochi-2013 > Аид666 4 сентября, 20:21

      ну-ну

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