В ЦСКА прокомментировали исчезновение портрета Фернандеса со стены стадиона

Глава пресс-службы ЦСКА Кирилл Брейдо выступил по поводу исчезновения изображения бывшего защитника команды Марио Фернандеса со стены «ВЭБ Арены».

«Я это (изображение Даниэля Карвальо вместо Фернандеса – прим. «Бомбардира») увидел впервые, как и вы. Но не стоит здесь искать двойных смыслов. Если бы это был посыл, он был бы отражeн во всем известном граффити.

А данный коридор – всего лишь помещение нашего стадиона. Тут постоянно проходят какие‑то работы, фотографии меняются. Так получилось, это не было спланировано», – сказал Брейдо.