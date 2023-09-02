В ЦСКА прокомментировали исчезновение портрета Фернандеса со стены стадиона

Глава пресс-службы ЦСКА Кирилл Брейдо выступил по поводу исчезновения изображения бывшего защитника команды Марио Фернандеса со стены «ВЭБ Арены».
«Я это (изображение Даниэля Карвальо вместо Фернандеса – прим. «Бомбардира») увидел впервые, как и вы. Но не стоит здесь искать двойных смыслов. Если бы это был посыл, он был бы отражeн во всем известном граффити.
А данный коридор – всего лишь помещение нашего стадиона. Тут постоянно проходят какие‑то работы, фотографии меняются. Так получилось, это не было спланировано», – сказал Брейдо.
- В ЦСКА Фернандес провел 10 сезонов – с 2012 по 2022 год.
- Его статистика: 329 матчей, 11 голов, 47 ассистов.
- С «Зенитом» бразилец заключил контракт по схеме «1+1».
Источник: «Матч ТВ»