ЦСКА убрал портрет Марио Фернандеса со стены домашнего стадиона

ЦСКА заменил портрет Марио Фернандеса в подтрибунном помещении на домашнем стадионе.

Вместо защитника «Зенита» на стене теперь изображен Даниэл Карвальо.

В середине июля болельщики ЦСКА запустили петицию с требованием убрать граффити с изображением Фернандеса с «ВЭБ Арены».

В ЦСКА Фернандес провел 10 сезонов – с 2012 по 2022 год.

Его статистика: 329 матчей, 11 голов, 47 ассистов.

С «Зенитом» бразилец заключил контракт по схеме «1+1».

Фото: РИА Новости / Андрей Михайлов