ЦСКА убрал портрет Марио Фернандеса со стены домашнего стадиона

До чего же подлы эти клячи - он им свои лучшие годы отдал, а они в благодарность нагадили!!!
Даже не знаешь кто гаже - кобылы или рыла!!!
ЦСКА заменил портрет Марио Фернандеса в подтрибунном помещении на домашнем стадионе.
Вместо защитника «Зенита» на стене теперь изображен Даниэл Карвальо.
В середине июля болельщики ЦСКА запустили петицию с требованием убрать граффити с изображением Фернандеса с «ВЭБ Арены».
- В ЦСКА Фернандес провел 10 сезонов – с 2012 по 2022 год.
- Его статистика: 329 матчей, 11 голов, 47 ассистов.
- С «Зенитом» бразилец заключил контракт по схеме «1+1».
Фото: РИА Новости / Андрей Михайлов