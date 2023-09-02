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    • ЦСКА убрал портрет Марио Фернандеса со стены домашнего стадиона

    ЦСКА убрал портрет Марио Фернандеса со стены домашнего стадиона

    ЦСКА заменил портрет Марио Фернандеса в подтрибунном помещении на домашнем стадионе.

    Вместо защитника «Зенита» на стене теперь изображен Даниэл Карвальо.

    В середине июля болельщики ЦСКА запустили петицию с требованием убрать граффити с изображением Фернандеса с «ВЭБ Арены».

    • В ЦСКА Фернандес провел 10 сезонов – с 2012 по 2022 год.
    • Его статистика: 329 матчей, 11 голов, 47 ассистов.
    • С «Зенитом» бразилец заключил контракт по схеме «1+1».

    Фото: РИА Новости / Андрей Михайлов

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    Источник: «Р-Спорт»

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    02.09.2023 16:53
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +481

      Земля плоская 3 сентября, 00:21

      До чего же подлы эти клячи - он им свои лучшие годы отдал, а они в благодарность нагадили!!!

      Даже не знаешь кто гаже - кобылы или рыла!!!

      2
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      Рейтинг: +3921

      шахта Заполярная > Земля плоская 3 сентября, 01:38

      Педикулезные.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +481

      Земля плоская > шахта Заполярная 3 сентября, 02:18

      А рыла гавнюковские!

      1
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      ...
      Рейтинг: +4690

      Snek > Земля плоская 3 сентября, 06:10

      А в чём подлость? Захотели и убрали.
      Мы считаем, что он нарушил джентльменское соглашение и это его не красит.

      1
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      ...
      Рейтинг: +17

      Вованчик87 > Земля плоская 3 сентября, 10:39

      а кони то, привередливые))

      0
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      Рейтинг: +1593

      вальтер79 2 сентября, 22:08

      парни армейцы а я бы на вашем месте фото дзюбы повесил вот это был бы креатив)))))

      1
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      Рейтинг: +529

      Romeo 123 2 сентября, 18:30

      Как то подловато это выглядит, он столько сделал для ЦСКА, если хотели убрать , надо было убирать после отъезда в Бразилию , сейчас это выглядит некрасиво мягко говоря

      3
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      ...
      Рейтинг: +4035

      minaev23 > Romeo 123 2 сентября, 21:48

      Если что то он бразилец, убирать его фото после отъезда домой не зачем было. А вот говорить что не буду в России играть кроме как за ЦСКА и не держать своё слово это подловатоХотя каждый из нас подлость по разному воспринимает.

      3
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      Рейтинг: +25

      СПбМерлин 2 сентября, 18:22

      Интересно, а фото Семака у них есть?

      2
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      ...
      Рейтинг: +4035

      minaev23 > СПбМерлин 2 сентября, 21:50

      В архиве вроде как есть .

      0
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      Рейтинг: +1320

      k611 2 сентября, 18:19

      От любви до ненависти один шаг...

      3
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      Рейтинг: +5254

      Эном айс 2 сентября, 17:56

      Тяни -толкаи не адекватные не угомонятся.
      А Семака тогда вообще в чёрный список..(

      4
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      Рейтинг: +17930

      Garrincha58 2 сентября, 17:32

      дураки....Марио завтра пройдя мимо заплачет от горя

      2
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      ...
      Рейтинг: +373

      BykAs > Garrincha58 2 сентября, 19:19

      Ну может и не заплачет, но ледоруб от Достоевского никто не отменял, так что ходи и оглядывайся. Предателей нигде не любят.

      2
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      ...
      Рейтинг: +27

      ramblernasheveverything > BykAs 2 сентября, 20:18

      ледоруб от Достоевского-----
      Ну ты сказанул.))) Может еще как самолет с пригожиным.?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1593

      вальтер79 > BykAs 2 сентября, 22:05

      неплохо ты на мешал ледоруб достоевский. ))) все перепутал ледоруб у меркандера был а у достоевского топор )))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1360

      ruded 2 сентября, 17:31

      с внешки убрать и норм. Мог бы остаться в памяти, но денежки порешали. Так что теперь, если хочет памяти, то на баклан арене

      2
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      Рейтинг: +3921

      шахта Заполярная > ruded 3 сентября, 01:40

      Вместе с дюбой и бакаевым

      0
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      Рейтинг: +6207

      fakeid 2 сентября, 17:17

      как теперь жить с этой информацией.

      2
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      ...
      Рейтинг: +5088

      Бомбардиръ > fakeid 2 сентября, 17:19

      Вам нужно фото Марио? Можем вам подарить его)

      1
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      Рейтинг: +1593

      вальтер79 > fakeid 2 сентября, 22:06

      ты наверное огорчился дружище что убрали портрет марио))))

      0
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      Рейтинг: +5088

      Бомбардиръ 2 сентября, 17:16

      Теперь есть тот, кем можно любоваться)

      0
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