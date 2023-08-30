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  • Фонбет Кубок России. «Ростов» обыграл «Локомотив» (2:1), у Голенкова гол и ассист

Фонбет Кубок России. «Ростов» обыграл «Локомотив» (2:1), у Голенкова гол и ассист

30 августа 2023, 21:29
10

«Ростов» в третьем туре группового этапа Фонбет Кубка России переиграл дома «Локомотив». В обоих голах хозяев поучаствовал нападающий Егор Голенков.

Единственный мяч гостей забил Максим Глушенков.

«Ростов» лидирует в группе, «Локо» – второй.

У «Локомотива» в последних четырех матчах одна победа.

Команды встретились в Кубке впервые за четыре года.

Россия. Кубок. Группа В. 3-й тур

Ростов (Ростов-на-Дону) – Локомотив (Москва) – 2:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Голенков, 24; 2:0 – Вахания, 37; 2:1 – Глушенков, 71.

Календарь Кубка России

Результаты Кубка России

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Локомотив Ростов Голенков Егор
Комментарии (10)
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derrik2000
1693420305
Локомотив БЕЗ полена теряет процентов 30 своей эффективности. А в основном так... смотреть можно было...
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evgevg13
1693420592
Молодечики!!!
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Красногорск_Фан
1693420700
Локомотив сегодня был вялый как член импотента в 1-м тайме. А ко 2-му Ростов уже решил исход игры. Никогда такого не было и вот снова.
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Baggio1986
1693420719
К сожалению,не могу вспомнить, кто-то тут кричал,что,Галактионов(ну типа космический тренер,прям бомба,Локо станет призером итд)
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nominum
1693420772
Первый тайм Локо был никакой. Во втором после замен заиграли, но не судьба. Глебов вышел на замену и показал Хорику, как должен играть капитан команды. В первом тайме Вахания был лучшим на поле. Интересно, чем он Зениту не пришёлся по душе? Тем, что не бразилец?
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Ziklop
1693423809
Ростову продолжить победную поступь!
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