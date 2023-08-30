Фонбет Кубок России. «Ростов» обыграл «Локомотив» (2:1), у Голенкова гол и ассист

«Ростов» в третьем туре группового этапа Фонбет Кубка России переиграл дома «Локомотив». В обоих голах хозяев поучаствовал нападающий Егор Голенков.

Единственный мяч гостей забил Максим Глушенков.

«Ростов» лидирует в группе, «Локо» – второй.

У «Локомотива» в последних четырех матчах одна победа.

Команды встретились в Кубке впервые за четыре года.

Россия. Кубок. Группа В. 3-й тур

Ростов (Ростов-на-Дону) – Локомотив (Москва) – 2:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Голенков, 24; 2:0 – Вахания, 37; 2:1 – Глушенков, 71.

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