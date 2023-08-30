Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    3 «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    • Главная
    • Новости
    • Фонбет Кубок России. «Ростов» обыграл «Локомотив» (2:1), у Голенкова гол и ассист

    Фонбет Кубок России. «Ростов» обыграл «Локомотив» (2:1), у Голенкова гол и ассист

    «Ростов» в третьем туре группового этапа Фонбет Кубка России переиграл дома «Локомотив». В обоих голах хозяев поучаствовал нападающий Егор Голенков.

    Единственный мяч гостей забил Максим Глушенков.

    «Ростов» лидирует в группе, «Локо» – второй.

    У «Локомотива» в последних четырех матчах одна победа.

    Команды встретились в Кубке впервые за четыре года.

    Россия. Кубок. Группа В. 3-й тур

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Локомотив (Москва) – 2:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Голенков, 24; 2:0 – Вахания, 37; 2:1 – Глушенков, 71.

    Календарь Кубка России

    Результаты Кубка России

    Новости по теме
    Карпин высказался о противостоянии с Дзюбой
    «Ростов» – «Локомотив»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 августа 2023
    Стали известны стартовые составы на матч «Ростов» – «Локомотив»: 30 августа
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:29
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4853

      Ziklop 36 минут назад

      Ростову продолжить победную поступь!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +54

      The only one 1 час назад

      Ростов через этот матч должен прийти в себя. Ну а Локо- всё норм. 1-я лига ждёт тебя!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3116

      фанат джигурды > The only one 46 минут назад

      Удачи с Григоряном.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2197

      nominum 1 час назад

      Первый тайм Локо был никакой. Во втором после замен заиграли, но не судьба. Глебов вышел на замену и показал Хорику, как должен играть капитан команды. В первом тайме Вахания был лучшим на поле. Интересно, чем он Зениту не пришёлся по душе? Тем, что не бразилец?

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +735

      Baggio1986 1 час назад

      К сожалению,не могу вспомнить, кто-то тут кричал,что,Галактионов(ну типа космический тренер,прям бомба,Локо станет призером итд)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +735

      Baggio1986 > Baggio1986 1 час назад

      Где ты?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +735

      Baggio1986 > Baggio1986 1 час назад

      Мне так же рассказывали про Владимира Дядюна,который,ну прям вообще должен был стать суперзвездой)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7239

      Красногорск_Фан 1 час назад

      Локомотив сегодня был вялый как член импотента в 1-м тайме. А ко 2-му Ростов уже решил исход игры. Никогда такого не было и вот снова.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3116

      фанат джигурды > Красногорск_Фан 49 минут назад

      Вот поэтому надо продавать хоть то, что берут и там уже смотреть.
      Нужен нападающий типа Н'Доя и защитник типа Пашинина или Чорлуки.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2359

      evgevg13 1 час назад

      Молодечики!!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22036

      derrik2000 1 час назад

      Локомотив БЕЗ полена теряет процентов 30 своей эффективности.
      А в основном так... смотреть можно было...

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 