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    Газзаев раскритиковал игру Фернандеса за «Зенит»

    ЭКс-тренер ЦСКА Валерий Газзаев оценил игру защитника Марио Фернандеса за «Зенит».

    «Зенит» набирает обороты. Видно, что команда постепенно привыкает к новой схеме – 3-5-2. Единственный минус – игра Марио Фернандеса. Он явно выпадает и лишь отдаленно напоминает того футболиста, которым многие восхищались в ЦСКА.

    Его действия на поле ограниченны. Получил – отдал, получил – отдал. Без особых обострений. «Зенит» в основном атаковал через центр и левый фланг. Кто-то говорит, что Марио еще не набрал форму. Но уже вообще-то шестой тур…

    Я даже допускаю, что если Ренан и Эракович вернутся в строй, то Семак справа будет выпускать Караваева, а не Фернандеса», – сказал Газзаев.

    • Фернандес пришел в «Зенит» после 10 сезонов в ЦСКА.
    • Марио провел 7 матчей за клуб из Петербурга.
    • «Зенит» – чемпион России последних 5 сезонов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 19:51
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3711

      CSKA57 16 минут назад

      Обидно, если Марио не впишется в игру...

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      Рейтинг: +6130

      fakeid 27 минут назад

      бесплатному коню в зубы не смотрят) хуже игру он точно не делает.

      0
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      Рейтинг: +7463

      Semenycch 1 час назад

      Доля правды в этих рассуждениях есть.

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      Рейтинг: +17858

      Garrincha58 1 час назад

      самое слабое звено в Зените именно правый фланг обороны и это видно даже простому обывателю оба игрока Караваев и Марио не техничные от них как от дерева отскакивает мяч в пас играть совершенно не умеют фланг почти не работает в плане передач в нападение да и защита на фланге слабовата

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      Рейтинг: +462

      лошадка35 1 час назад

      Это Гинер всё купил)

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