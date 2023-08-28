Газзаев раскритиковал игру Фернандеса за «Зенит»

ЭКс-тренер ЦСКА Валерий Газзаев оценил игру защитника Марио Фернандеса за «Зенит».

«Зенит» набирает обороты. Видно, что команда постепенно привыкает к новой схеме – 3-5-2. Единственный минус – игра Марио Фернандеса. Он явно выпадает и лишь отдаленно напоминает того футболиста, которым многие восхищались в ЦСКА.

Его действия на поле ограниченны. Получил – отдал, получил – отдал. Без особых обострений. «Зенит» в основном атаковал через центр и левый фланг. Кто-то говорит, что Марио еще не набрал форму. Но уже вообще-то шестой тур…

Я даже допускаю, что если Ренан и Эракович вернутся в строй, то Семак справа будет выпускать Караваева, а не Фернандеса», – сказал Газзаев.