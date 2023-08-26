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    Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Уралом»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги выигранного матча 6-го тура РПЛ против «Урала».

    «Хорошая, качественная игра в нашем исполнении, смотрелись уверенно, создавали и реализовывали моменты. Добились хорошего результата при качественной игре.

    Схема с тройкой? У нас отсутствует целая группа центральных защитников, поэтому нам нужно использовать на этой позиции игроков, для которых она не родная. Что касается тройки, то такая игра более надежная для нас.

    Мы стараемся делать максимум из той ситуации, в которую мы попали. Есть разница в игроках, которые играют сейчас и которые начинали сезон. Меняются вводные, а мы подстраиваемся под ситуацию, в которой оказались», – сказал Семак.

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    Источник: «Матч ТВ»

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