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    • Сергеев: «Не ожидали, что против «Урала» получится настолько легко»

    Сергеев: «Не ожидали, что против «Урала» получится настолько легко»

    Нападающий «Зенита» Иван Сергеев оценил победу над «Уралом» (4:0) в шестом туре РПЛ.

    – Ожидали, что настолько все легко получится?

    – Не ожидали, но полностью доминировали всю игру. В первом тайме забили свои голы, во втором довели дело до победы. Хорошая игра получилась. Знали, что «Урал» ведет прессинг неожиданно высоко, и надо было прибавлять, что мы сегодня и показали. Победили заслуженно.

    Тренерский штаб сказал: больше агрессии на защитников, доминировать всю игру. От этого у них было много ошибок. Гол Клаудиньо вышел за счет прессинга.

    Последние матчи мы играли в два нападающих, сейчас уже привыкли. Когда в обороне Матео Кассьерра помогает, где‑то я помогаю, взаимопонимание уже есть. У тренерского штаба будет болеть голова, им выбирать схему на следующие игры.

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    Источник: «Матч ТВ»

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