Сергеев: «Не ожидали, что против «Урала» получится настолько легко»

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев оценил победу над «Уралом» (4:0) в шестом туре РПЛ.

Дубль оформил Матео Кассьерра, по разу забили Иван Сергеев и Клаудиньо.

Видеообзор игры можно посмотреть здесь.

«Зенит» догнал «Урал» по очкам (13) и обошел его в таблице РПЛ.

– Ожидали, что настолько все легко получится?

– Не ожидали, но полностью доминировали всю игру. В первом тайме забили свои голы, во втором довели дело до победы. Хорошая игра получилась. Знали, что «Урал» ведет прессинг неожиданно высоко, и надо было прибавлять, что мы сегодня и показали. Победили заслуженно.

Тренерский штаб сказал: больше агрессии на защитников, доминировать всю игру. От этого у них было много ошибок. Гол Клаудиньо вышел за счет прессинга.

Последние матчи мы играли в два нападающих, сейчас уже привыкли. Когда в обороне Матео Кассьерра помогает, где‑то я помогаю, взаимопонимание уже есть. У тренерского штаба будет болеть голова, им выбирать схему на следующие игры.