Егорычев считает, что «Урал» проиграл «Зениту» из-за страха

Полузащитник «Урала» Андрей Егорычев высказался после поражения от «Зенита» (0:4) в шестом туре РПЛ.

«Психология и грубые ошибки нам помешали в матче с «Зенитом». Сейчас не надо думать о том, что меня могут отцепить от сборной России из-за такой игры. Проиграли сегодня по делу. Повторяется одна и та же история – мы боимся играть. Это не очень хорошо.

Надо сделать работу над ошибками и двигаться дальше. Поражение от «Зенита» – это хороший момент, даже из плохих матчей нужно делать выводы, брать что-то положительное и понимать, что на классе что-то не получится. Надо работать вместе, не разваливаться как коллективу, потому что у нас отличная команда», – сказал Егорычев.