Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    3 «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    • Главная
    • Новости
    • Егорычев считает, что «Урал» проиграл «Зениту» из-за страха

    Егорычев считает, что «Урал» проиграл «Зениту» из-за страха

    Полузащитник «Урала» Андрей Егорычев высказался после поражения от «Зенита» (0:4) в шестом туре РПЛ.

    «Психология и грубые ошибки нам помешали в матче с «Зенитом». Сейчас не надо думать о том, что меня могут отцепить от сборной России из-за такой игры. Проиграли сегодня по делу. Повторяется одна и та же история – мы боимся играть. Это не очень хорошо.

    Надо сделать работу над ошибками и двигаться дальше. Поражение от «Зенита» – это хороший момент, даже из плохих матчей нужно делать выводы, брать что-то положительное и понимать, что на классе что-то не получится. Надо работать вместе, не разваливаться как коллективу, потому что у нас отличная команда», – сказал Егорычев.

    • Это 1-е поражение «Урала» в сезоне РПЛ.
    • Команда идет на 3-м месте.
    • «Зенит» – чемпион последних 5 сезонов.

    Новости по теме
    Что происходит со «Спартаком»? 6
    Генич кратко описал игру «Урала» против «Зенита» 6
    Сергеев: «Не ожидали, что против «Урала» получится настолько легко»
    Источник: «Р-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:44
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 