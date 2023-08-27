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  • Егорычев считает, что «Урал» проиграл «Зениту» из-за страха

Егорычев считает, что «Урал» проиграл «Зениту» из-за страха

27 августа 2023, 11:44
4

Полузащитник «Урала» Андрей Егорычев высказался после поражения от «Зенита» (0:4) в шестом туре РПЛ.

«Психология и грубые ошибки нам помешали в матче с «Зенитом». Сейчас не надо думать о том, что меня могут отцепить от сборной России из-за такой игры. Проиграли сегодня по делу. Повторяется одна и та же история – мы боимся играть. Это не очень хорошо.

Надо сделать работу над ошибками и двигаться дальше. Поражение от «Зенита» – это хороший момент, даже из плохих матчей нужно делать выводы, брать что-то положительное и понимать, что на классе что-то не получится. Надо работать вместе, не разваливаться как коллективу, потому что у нас отличная команда», – сказал Егорычев.

  • Это 1-е поражение «Урала» в сезоне РПЛ.
  • Команда идет на 3-м месте.
  • «Зенит» – чемпион последних 5 сезонов.

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Урал Зенит Егорычев Андрей
Комментарии (4)
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BAIv
1693130863
была установка играть от обороны, но случился быстрый гол и Урал поплыл!
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Spirit_78
1693133963
Судя по высокому прессингу, в который Урал решил поиграться, страха у них не было. Возможно, это и было ошибкой Урала - именно после выхода из-под прессинга и были в итоге забиты первые два мяча.
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zigbert
1693135217
Растерянность в матче с Зенитом была заметна. Очень много было не вынужденных потерь мяча. Урал умеет играть значительно лучше.
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Вомбат
1693249437
Урал сыграл плохо, но точно не из-за страха. Просто недобегали и не всегда успевали. Так же, как в предыдущем туре с Балтикой. Команда начала физически проседать. Но Зенит справился бы с Уралом по-любому, так как с возвращением Вендела в Зенит вернулась и игра.
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