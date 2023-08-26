Генич кратко описал игру «Урала» против «Зенита»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич охарактеризовал игру «Урала» в матче шестого тура РПЛ против «Зенита» (0:4).
«Привозил. Привожу. Буду привозить. Краткий сценарий действий Урала в Петербурге», – написал бывший футболист.
- Дубль оформил Матео Кассьерра, по разу забили Иван Сергеев и Клаудиньо.
- Видеообзор игры можно посмотреть здесь.
- «Зенит» догнал «Урал» по очкам (13) и обошел его в таблице РПЛ.
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Источник: телеграм-канал Константина Генича