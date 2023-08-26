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    • «Зенит» – «Урал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2023

    «Зенит» – «Урал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2023

    Смотреть прямую трансляцию матч «Зенит» – «Урал», 6 тур РПЛ на «Бомбардир.ру». Прямой эфир матча начнется 26 августа 2023, в 15:00 по московскому времени. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

    Предполагаемые стартовые составы команд:

    «Зенит»: Кержаков, Караваев, Эракович, Сантос, Фернандес, Ренан, Клаудиньо, Барриос, Вендел, Кассьера, Сергеев

    Главный тренер: Сергей Семак

    «Урал»: Помазун, Кулаков, Итало, Бегич, Бевеев, Кики, Егорычев, Аюпов, Юшин, Мишкич, Каштанов

    Главный тренер: Виктор Гончаренко

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Зенит» – «Урал»

    Прямой эфир встречи будет проходил на телеканале «Матч! Премьер». Игру также будет транслировать «Фонбет».

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    Источник: «Бомбардир»

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