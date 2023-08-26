Смотреть прямую трансляцию матч «Зенит» – «Урал», 6 тур РПЛ на «Бомбардир.ру». Прямой эфир матча начнется 26 августа 2023, в 15:00 по московскому времени. Встреча пройдет Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

Стартовые составы команд:

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Алип, Сантос, Круговой, Фернандес, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Кассьерра, Сергеев.

Главный тренер: Сергей Семак

«Урал»: Помазун, Кулаков, Бевеев, Бегич, Итало, Кики, Мишкич, Сиссе, Юшин, Егорычев, Шеттине.

Главный тренер: Виктор Гончаренко

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Зенит» – «Урал»

Прямой эфир встречи будет проходить на телеканале «Матч! Премьер». Игру также будет транслировать «Фонбет».

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