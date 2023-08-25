«Тоболу» привезли на тренировку чемодан налички – это награда за проход «Базеля» в Лиге конференций

Сегодня на тренировку «Тобола» привезли чемодан денег. Это награда казахстанским футболистам за проход «Базеля» в Лиге конференций.

«На тренировку «Тобола» сегодня принесли чемодан денег.

Футболистам выдали премиальные за проход «Базеля» в Лиге конференций. И теперь главный тренер «Тобола» Милич Чурчич вместе со спортивным директором Нурболом Жумаскалиевым занимаются распределением налички в соответствии с вкладом каждого причастного к победе над швейцарцами», – сообщил местный журналист Владимир Жарков.