«Тоболу» привезли на тренировку чемодан налички – это награда за проход «Базеля» в Лиге конференций

Сегодня на тренировку «Тобола» привезли чемодан денег. Это награда казахстанским футболистам за проход «Базеля» в Лиге конференций.

«На тренировку «Тобола» сегодня принесли чемодан денег.

Футболистам выдали премиальные за проход «Базеля» в Лиге конференций. И теперь главный тренер «Тобола» Милич Чурчич вместе со спортивным директором Нурболом Жумаскалиевым занимаются распределением налички в соответствии с вкладом каждого причастного к победе над швейцарцами», – сообщил местный журналист Владимир Жарков.

«Базель» был пройден «Тоболом» во 2-м раунде квалификации.

Затем в 3-м раунде «Тобол» прошел ирландский «Дерри».

Накануне в 1-м матче 4-го раунда казахстанцы дома уступили чешской «Виктории» (1:2).

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