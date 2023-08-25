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    • «Тоболу» привезли на тренировку чемодан налички – это награда за проход «Базеля» в Лиге конференций

    «Тоболу» привезли на тренировку чемодан налички – это награда за проход «Базеля» в Лиге конференций

    Сегодня на тренировку «Тобола» привезли чемодан денег. Это награда казахстанским футболистам за проход «Базеля» в Лиге конференций.

    «На тренировку «Тобола» сегодня принесли чемодан денег.

    Футболистам выдали премиальные за проход «Базеля» в Лиге конференций. И теперь главный тренер «Тобола» Милич Чурчич вместе со спортивным директором Нурболом Жумаскалиевым занимаются распределением налички в соответствии с вкладом каждого причастного к победе над швейцарцами», – сообщил местный журналист Владимир Жарков.

    • «Базель» был пройден «Тоболом» во 2-м раунде квалификации.
    • Затем в 3-м раунде «Тобол» прошел ирландский «Дерри».
    • Накануне в 1-м матче 4-го раунда казахстанцы дома уступили чешской «Виктории» (1:2).

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    Источник: телеграм-канал Владимира Жаркова

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