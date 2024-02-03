Реакция тренера сборной Казахстана на возможный матч с Россией

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев высказался о том, что его команда может сыграть в июне со сборной России.
«Я не в курсе возможного матча со сборной России. Звоните в федерацию. Сыграть можно с кем угодно. Должна федерация отвечать на этот вопрос.
Если федерация договориться, то сыграем, нет, значит, не сыграем. Ко мне этот вопрос не имеет отношения», – заявил Адиев.
- В 2023-м россияне провели 6 товарищеских матчей (без учета встреч с олимпийской сборной Египта, где играли составы U23).
- Сборная сыграла с Ираном (1:1), Ираком (2:0), Катаром (1:1), Камеруном (1:0), Кенией (2:2) и Кубой (8:0).
- Известно, что в марте команда Валерия Карпина встретится с Сербией.