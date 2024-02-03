Реакция тренера сборной Казахстана на возможный матч с Россией

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев высказался о том, что его команда может сыграть в июне со сборной России.

«Я не в курсе возможного матча со сборной России. Звоните в федерацию. Сыграть можно с кем угодно. Должна федерация отвечать на этот вопрос.

Если федерация договориться, то сыграем, нет, значит, не сыграем. Ко мне этот вопрос не имеет отношения», – заявил Адиев.