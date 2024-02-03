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    • Реакция тренера сборной Казахстана на возможный матч с Россией

    Реакция тренера сборной Казахстана на возможный матч с Россией

    Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев высказался о том, что его команда может сыграть в июне со сборной России.

    «Я не в курсе возможного матча со сборной России. Звоните в федерацию. Сыграть можно с кем угодно. Должна федерация отвечать на этот вопрос.

    Если федерация договориться, то сыграем, нет, значит, не сыграем. Ко мне этот вопрос не имеет отношения», – заявил Адиев.

    • В 2023-м россияне провели 6 товарищеских матчей (без учета встреч с олимпийской сборной Египта, где играли составы U23).
    • Сборная сыграла с Ираном (1:1), Ираком (2:0), Катаром (1:1), Камеруном (1:0), Кенией (2:2) и Кубой (8:0).
    • Известно, что в марте команда Валерия Карпина встретится с Сербией.

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    Источник: «Чемпионат»

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    03.02.2024 14:05
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