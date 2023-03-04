Милич Чурчич
Тренер
|Имя
|Милич
|Фамилия
|Чурчич
|Команда
|Тобол
|Гражданство
|Сербия
|Дата рождения
|26 января 1981
|Имя
|Милич
|Фамилия
|Чурчич
|Команда
|Тобол
|Гражданство
|Сербия
|Дата рождения
|26 января 1981
|Дата
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|Тобол
|3 : 1
|Аксу
|Казахстан. Премьер-лига, 1 тур
|10.03.2023
|Каспий
|0 : 1
|Тобол
|Казахстан. Премьер-лига, 2 тур
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Тобол
|26
|2
|0
|24
|Дата
|Матч
|04.03.2023
|Тобол
|3 : 1
|Аксу
|10.03.2023
|Каспий
|0 : 1
|Тобол
|14.03.2023
|Тобол
|0 : 0
|Шахтер
|01.04.2023
|Жетысу
|0 : 0
|Тобол
|08.04.2023
|Тобол
|0 : 0
|Астана
|15.04.2023
|Ордабасы
|0 : 0
|Тобол
|22.04.2023
|Тобол
|0 : 0
|Актобе
|06.05.2023
|Тобол
|0 : 0
|Кайрат
|13.05.2023
|Кайсар
|0 : 0
|Тобол
|20.05.2023
|Тобол
|0 : 0
|Мактаарал
|27.05.2023
|Окжетпес
|0 : 0
|Тобол
|03.06.2023
|Тобол
|0 : 0
|Кызыл-Жар
|24.06.2023
|Атырау
|0 : 0
|Тобол
|01.07.2023
|Тобол
|0 : 0
|Атырау
|15.07.2023
|Кызыл-Жар
|0 : 0
|Тобол
|22.07.2023
|Тобол
|0 : 0
|Окжетпес
|29.07.2023
|Мактаарал
|0 : 0
|Тобол
|05.08.2023
|Тобол
|0 : 0
|Кайсар
|12.08.2023
|Кайрат
|0 : 0
|Тобол
|19.08.2023
|Актобе
|0 : 0
|Тобол
|26.08.2023
|Тобол
|0 : 0
|Ордабасы
|15.09.2023
|Астана
|0 : 0
|Тобол
|23.09.2023
|Тобол
|0 : 0
|Жетысу
|30.09.2023
|Шахтер
|0 : 0
|Тобол
|21.10.2023
|Тобол
|0 : 0
|Каспий
|28.10.2023
|Аксу
|0 : 0
|Тобол