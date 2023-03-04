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    Милич Чурчич

    Тренер
    Имя Милич
    Фамилия Чурчич
    Команда Тобол
    Гражданство Сербия
    Дата рождения 26 января 1981
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    04.03.2023 Тобол 3 : 1 Аксу Казахстан. Премьер-лига, 1 тур
    10.03.2023 Каспий 0 : 1 Тобол Казахстан. Премьер-лига, 2 тур
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Тобол 26 2 0 24
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    04.03.2023 Тобол 3 : 1 Аксу
    10.03.2023 Каспий 0 : 1 Тобол
    14.03.2023 Тобол 0 : 0 Шахтер
    01.04.2023 Жетысу 0 : 0 Тобол
    08.04.2023 Тобол 0 : 0 Астана
    15.04.2023 Ордабасы 0 : 0 Тобол
    22.04.2023 Тобол 0 : 0 Актобе
    06.05.2023 Тобол 0 : 0 Кайрат
    13.05.2023 Кайсар 0 : 0 Тобол
    20.05.2023 Тобол 0 : 0 Мактаарал
    27.05.2023 Окжетпес 0 : 0 Тобол
    03.06.2023 Тобол 0 : 0 Кызыл-Жар
    24.06.2023 Атырау 0 : 0 Тобол
    01.07.2023 Тобол 0 : 0 Атырау
    15.07.2023 Кызыл-Жар 0 : 0 Тобол
    22.07.2023 Тобол 0 : 0 Окжетпес
    29.07.2023 Мактаарал 0 : 0 Тобол
    05.08.2023 Тобол 0 : 0 Кайсар
    12.08.2023 Кайрат 0 : 0 Тобол
    19.08.2023 Актобе 0 : 0 Тобол
    26.08.2023 Тобол 0 : 0 Ордабасы
    15.09.2023 Астана 0 : 0 Тобол
    23.09.2023 Тобол 0 : 0 Жетысу
    30.09.2023 Шахтер 0 : 0 Тобол
    21.10.2023 Тобол 0 : 0 Каспий
    28.10.2023 Аксу 0 : 0 Тобол
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