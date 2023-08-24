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    • Глава испанского футбола уйдет в отставку из-за скандального поцелуя

    Глава испанского футбола уйдет в отставку из-за скандального поцелуя

    Луис Рубиалес решил покинуть пост главы Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).

    Официально об этом объявят в пятницу, 25 августа.

    Причина отставки – скандал с поцелуем. Рубиалеса активно критикуют за этот инцидент, а ФИФА решила возбудить дисциплинарное производство в отношении него.

    • Испанки в воскресенье выиграли женский ЧМ.
    • После финала президент RFEF участвовал в церемонии награждения.
    • Когда Рубиалес награждал нападающую Дженнифер Эрмосо, он поцеловал ее в губы.

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    Источник: Cope

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    24.08.2023 22:16
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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2523

      jek718875 22 минуты назад

      Надо было мужика целовать, сразу бы поднялся по карьерной лестнице

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1366

      Sky Spartak 2 часа назад

      Если бы мужика поцеловал...скандала бы не было)))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +21963

      derrik2000 > Sky Spartak 35 минут назад

      Опередил. )))))

      0
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