Глава испанского футбола уйдет в отставку из-за скандального поцелуя

Луис Рубиалес решил покинуть пост главы Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).
Официально об этом объявят в пятницу, 25 августа.
Причина отставки – скандал с поцелуем. Рубиалеса активно критикуют за этот инцидент, а ФИФА решила возбудить дисциплинарное производство в отношении него.
- Испанки в воскресенье выиграли женский ЧМ.
- После финала президент RFEF участвовал в церемонии награждения.
- Когда Рубиалес награждал нападающую Дженнифер Эрмосо, он поцеловал ее в губы.
Источник: Cope