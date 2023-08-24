Глава испанского футбола уйдет в отставку из-за скандального поцелуя

Луис Рубиалес решил покинуть пост главы Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).

Официально об этом объявят в пятницу, 25 августа.

Причина отставки – скандал с поцелуем. Рубиалеса активно критикуют за этот инцидент, а ФИФА решила возбудить дисциплинарное производство в отношении него.