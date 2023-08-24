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  • Кроос одним словом отреагировал на переход Вейги в Саудовскую Аравию

Кроос одним словом отреагировал на переход Вейги в Саудовскую Аравию

24 августа 2023, 12:12
8

Полузащитник «Реала» Тони Кроос разнес Габриэля Вейгу за решение продолжить карьеру в «Аль-Ахли».

  • Полузащитник «Сельты» отправится в Саудовскую Аравию за 40 млн евро.
  • Там он будет зарабатывать 12,5 млн евро в год.

«Стыдно», – написал Кроос в комментариях под публикацией Фабрицио Романо о трансфере.

  • Рыночная стоимость Вейги – 30 миллионов евро.
  • Его статистика за «Сельту»: 56 матчей, 11 голов, 4 ассиста.
  • Хавбеком активно интересовались «Наполи», «Бавария», «ПСЖ» и топ-клубы АПЛ.

Фото: соцсети Фабрицио Романо

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Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Саудовская Аравия. Премьер-лига Сельта Аль-Ахли Кроос Тони Вейга Габриэль
Комментарии (8)
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Arthur75
1692869366
зп почти в 6 раз больше ему не стыдно
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Пингвины Антарктиды/Толян
1692870208
Шейхи скупают европейский футбол
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acor94
1692870219
Стыдно, что Кросса не зовут)))
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odessakmv
1692871272
А мне бы было не стыдно за 12,5 млн в Аравии в футбол поиграть... Стыдно было бы в гейропе на колено становится и радужные футболки напяливать
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Maxi_7
1692875851
В России все зациклены только на деньгах, ничего кроме них вокруг не замечая, думая, что смысл жизни крутится исключительно вокруг зелёных бумажек и материального барахла, которое можно на них обменять, и это можно понять, т.к. зарплаты в стране нищенские, оттого такой человек никогда не поймёт того, кто сознательно отказывается от огромных денег в угоду денег сумасшедших, как человек, не пивший 2 дня воды никогда не сможет понять человека, не испытывающего жажду, которому хватает выпить пол стакана. Однако в сущности, когда у вас зарплата измеряется даже не в миллионах, а в сотнях тысяч долларов для вас все жизненные вопросы априори уже закрыты - у вас будет хорошее жильё, хорошая еда, хорошее авто, возможность путешествовать куда у
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