Кроос одним словом отреагировал на переход Вейги в Саудовскую Аравию

Полузащитник «Реала» Тони Кроос разнес Габриэля Вейгу за решение продолжить карьеру в «Аль-Ахли».

Полузащитник «Сельты» отправится в Саудовскую Аравию за 40 млн евро.

Там он будет зарабатывать 12,5 млн евро в год.

«Стыдно», – написал Кроос в комментариях под публикацией Фабрицио Романо о трансфере.

Рыночная стоимость Вейги – 30 миллионов евро.

Его статистика за «Сельту»: 56 матчей, 11 голов, 4 ассиста.

Хавбеком активно интересовались «Наполи», «Бавария», «ПСЖ» и топ-клубы АПЛ.

Фото: соцсети Фабрицио Романо

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