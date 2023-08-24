Кроос одним словом отреагировал на переход Вейги в Саудовскую Аравию

А мне бы было не стыдно за 12,5 млн в Аравии в футбол поиграть... Стыдно было бы в гейропе на колено становится и радужные футболки напяливать
Полузащитник «Реала» Тони Кроос разнес Габриэля Вейгу за решение продолжить карьеру в «Аль-Ахли».
- Полузащитник «Сельты» отправится в Саудовскую Аравию за 40 млн евро.
- Там он будет зарабатывать 12,5 млн евро в год.
«Стыдно», – написал Кроос в комментариях под публикацией Фабрицио Романо о трансфере.
- Рыночная стоимость Вейги – 30 миллионов евро.
- Его статистика за «Сельту»: 56 матчей, 11 голов, 4 ассиста.
- Хавбеком активно интересовались «Наполи», «Бавария», «ПСЖ» и топ-клубы АПЛ.
Фото: соцсети Фабрицио Романо