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    • Кроос одним словом отреагировал на переход Вейги в Саудовскую Аравию

    Кроос одним словом отреагировал на переход Вейги в Саудовскую Аравию

    Полузащитник «Реала» Тони Кроос разнес Габриэля Вейгу за решение продолжить карьеру в «Аль-Ахли».

    • Полузащитник «Сельты» отправится в Саудовскую Аравию за 40 млн евро.
    • Там он будет зарабатывать 12,5 млн евро в год.

    «Стыдно», – написал Кроос в комментариях под публикацией Фабрицио Романо о трансфере.

    • Рыночная стоимость Вейги – 30 миллионов евро.
    • Его статистика за «Сельту»: 56 матчей, 11 голов, 4 ассиста.
    • Хавбеком активно интересовались «Наполи», «Бавария», «ПСЖ» и топ-клубы АПЛ.

    Фото: соцсети Фабрицио Романо

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 12:12
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +448

      odessakmv 31 минуту назад

      А мне бы было не стыдно за 12,5 млн в Аравии в футбол поиграть... Стыдно было бы в гейропе на колено становится и радужные футболки напяливать

      2
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    • ...
      Рейтинг: +3886

      acor94 49 минут назад

      Стыдно, что Кросса не зовут)))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +35

      Икстоляникс-Нибиру-vkonta 49 минут назад

      Шейхи скупают европейский футбол

      0
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      Рейтинг: +18

      Arthur75 1 час назад

      зп почти в 6 раз больше ему не стыдно

      2
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