«Аль-Ахли» предложил Вейге зарплату в 5,7 раз больше, чем «Наполи»

Стали известны финансовые подробности предложения «Аль-Ахли» полузащитнику «Сельты» Габриэлю Вейге.

Саудовский клуб активировал пункт об отступных (40 млн евро) в контракте игрока.

Самому испанцу будут платить 12,5 миллиона евро в год, соглашение – на четыре сезона.

«Наполи» предлагал хавбеку 2,2 миллиона евро в год – в 5,7 раз меньше, чем «Аль-Ахли».