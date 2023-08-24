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    • «Аль-Ахли» предложил Вейге зарплату в 5,7 раз больше, чем «Наполи»

    «Аль-Ахли» предложил Вейге зарплату в 5,7 раз больше, чем «Наполи»

    Стали известны финансовые подробности предложения «Аль-Ахли» полузащитнику «Сельты» Габриэлю Вейге.

    Саудовский клуб активировал пункт об отступных (40 млн евро) в контракте игрока.

    Самому испанцу будут платить 12,5 миллиона евро в год, соглашение – на четыре сезона.

    «Наполи» предлагал хавбеку 2,2 миллиона евро в год – в 5,7 раз меньше, чем «Аль-Ахли».

    • Рыночная стоимость Вейги – 30 миллионов евро.
    • Его статистика за «Сельту»: 56 матчей, 11 голов, 4 ассиста.
    • Помимо «Наполи», футболистом активно интересовались «Бавария», «ПСЖ» и топ-клубы АПЛ.

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    Источник: твиттер Николо Скиры

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