«Аль-Ахли» предложил Вейге зарплату в 5,7 раз больше, чем «Наполи»

Стали известны финансовые подробности предложения «Аль-Ахли» полузащитнику «Сельты» Габриэлю Вейге.
Саудовский клуб активировал пункт об отступных (40 млн евро) в контракте игрока.
Самому испанцу будут платить 12,5 миллиона евро в год, соглашение – на четыре сезона.
«Наполи» предлагал хавбеку 2,2 миллиона евро в год – в 5,7 раз меньше, чем «Аль-Ахли».
- Рыночная стоимость Вейги – 30 миллионов евро.
- Его статистика за «Сельту»: 56 матчей, 11 голов, 4 ассиста.
- Помимо «Наполи», футболистом активно интересовались «Бавария», «ПСЖ» и топ-клубы АПЛ.
Источник: твиттер Николо Скиры