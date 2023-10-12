21-летний Вейга: «Я уехал в Саудовскую Аравию не ради денег»

Летний новичок «Аль-Ахли» Габриэль Вейга объяснил, почему выбрал саудовский клуб.

«Я уехал в Саудовскую Аравию не ради денег. Понимаю, что у каждого есть свое мнение, но были и другие аспекты, повлиявшие на мой выбор.

Среди всех вариантов, которые у меня были, этот лучше всего позволял мне расти как футболисту и возмужать в лиге, которая сильно прогрессирует», – сказал 21-летний испанец.