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21-летний Вейга: «Я уехал в Саудовскую Аравию не ради денег»

12 октября 2023, 12:28
2

Летний новичок «Аль-Ахли» Габриэль Вейга объяснил, почему выбрал саудовский клуб.

«Я уехал в Саудовскую Аравию не ради денег. Понимаю, что у каждого есть свое мнение, но были и другие аспекты, повлиявшие на мой выбор.

Среди всех вариантов, которые у меня были, этот лучше всего позволял мне расти как футболисту и возмужать в лиге, которая сильно прогрессирует», – сказал 21-летний испанец.

  • «Аль-Ахли» в августе купил Вейгу у «Сельты» за 40 млн евро.
  • Это самый дорогой трансфер в истории клуба из Джидды.
  • Полузащитник заключил с саудовцами контракт на 3 года.
  • Им активно интересовались «Наполи», «Бавария», «ПСЖ» и топ-клубы АПЛ.
  • В «Аль-Ахли» Вейга зарабатывает 12,5 млн евро в год – к примеру, «Наполи» предлагал ему зарплату в 5,7 раз меньше.

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Источник: Sport.es
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Ахли Вейга Габриэль
Комментарии (2)
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odessakmv
1697104357
не ради денег, а ради их количества!!!!!
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Skull_Boy
1697110694
Ага верим
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