21-летний Вейга: «Я уехал в Саудовскую Аравию не ради денег»

Летний новичок «Аль-Ахли» Габриэль Вейга объяснил, почему выбрал саудовский клуб.
«Я уехал в Саудовскую Аравию не ради денег. Понимаю, что у каждого есть свое мнение, но были и другие аспекты, повлиявшие на мой выбор.
Среди всех вариантов, которые у меня были, этот лучше всего позволял мне расти как футболисту и возмужать в лиге, которая сильно прогрессирует», – сказал 21-летний испанец.
- «Аль-Ахли» в августе купил Вейгу у «Сельты» за 40 млн евро.
- Это самый дорогой трансфер в истории клуба из Джидды.
- Полузащитник заключил с саудовцами контракт на 3 года.
- Им активно интересовались «Наполи», «Бавария», «ПСЖ» и топ-клубы АПЛ.
- В «Аль-Ахли» Вейга зарабатывает 12,5 млн евро в год – к примеру, «Наполи» предлагал ему зарплату в 5,7 раз меньше.
Источник: Sport.es