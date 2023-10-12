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    21-летний Вейга: «Я уехал в Саудовскую Аравию не ради денег»

    Летний новичок «Аль-Ахли» Габриэль Вейга объяснил, почему выбрал саудовский клуб.

    «Я уехал в Саудовскую Аравию не ради денег. Понимаю, что у каждого есть свое мнение, но были и другие аспекты, повлиявшие на мой выбор.

    Среди всех вариантов, которые у меня были, этот лучше всего позволял мне расти как футболисту и возмужать в лиге, которая сильно прогрессирует», – сказал 21-летний испанец.

    • «Аль-Ахли» в августе купил Вейгу у «Сельты» за 40 млн евро.
    • Это самый дорогой трансфер в истории клуба из Джидды.
    • Полузащитник заключил с саудовцами контракт на 3 года.
    • Им активно интересовались «Наполи», «Бавария», «ПСЖ» и топ-клубы АПЛ.
    • В «Аль-Ахли» Вейга зарабатывает 12,5 млн евро в год – к примеру, «Наполи» предлагал ему зарплату в 5,7 раз меньше.

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    Источник: Sport.es

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    Сегодня, 12:28
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +598

      odessakmv 1 час назад

      не ради денег, а ради их количества!!!!!

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