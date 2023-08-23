Широков прокомментировал переход Фернандеса в «Зенит»

Бывший игрок «Спартака», ЦСКА и «Зенита» Роман Широков прокомментировал переход защитника Марио Фернандеса в клуб из Санкт-Петербурга.

– Понимаете, зачем Марио Фернандес «Зениту»?

– Чтобы усилить команду. Но давайте посмотрим ситуацию в динамике.

– Как вы смотрите на его переход?

– Нормально – перешел и перешел.

– Предательство ЦСКА.

– Вы для себя создаете кумиров, хотите, чтобы он делал то, что нужно вам и как видите вы, а потом разочаровываетесь. Но такой переход для иностранца реален, для них важны только деньги – это приоритет. Нет такого понятия, как предательство.

Для иностранцев это не предательство, а умение вовремя предвидеть ситуацию. Если есть возможность заработать и ты это делаешь – значит, все делаешь правильно, такая философия. Других иностранцев я не видел.

Халк тоже клялся в вечной любви «Зениту», но как только 20 миллионов насыпали, сам убежал. Сразу забыл, что и кому говорил.