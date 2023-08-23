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    Широков прокомментировал переход Фернандеса в «Зенит»

    Бывший игрок «Спартака», ЦСКА и «Зенита» Роман Широков прокомментировал переход защитника Марио Фернандеса в клуб из Санкт-Петербурга.

    – Понимаете, зачем Марио Фернандес «Зениту»?

    – Чтобы усилить команду. Но давайте посмотрим ситуацию в динамике.

    – Как вы смотрите на его переход?

    – Нормально – перешел и перешел.

    – Предательство ЦСКА.

    – Вы для себя создаете кумиров, хотите, чтобы он делал то, что нужно вам и как видите вы, а потом разочаровываетесь. Но такой переход для иностранца реален, для них важны только деньги – это приоритет. Нет такого понятия, как предательство.

    Для иностранцев это не предательство, а умение вовремя предвидеть ситуацию. Если есть возможность заработать и ты это делаешь – значит, все делаешь правильно, такая философия. Других иностранцев я не видел.

    Халк тоже клялся в вечной любви «Зениту», но как только 20 миллионов насыпали, сам убежал. Сразу забыл, что и кому говорил.

    • Фернандес пришел в «Зенит» после 10 сезонов в ЦСКА.
    • Марио уже дебютировал за «Зенит», но без результативных действий.
    • «Зенит» – чемпион России последних 5 сезонов.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 20:47
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +885

      bratskij 1 час назад

      Нарик опять что то пукает в микрофон. Вали в свою финку чмошник.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21502

      Cleaner 1 час назад

      Гопник, зачем судью ногами бил?

      0
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