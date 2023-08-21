Глава испанского футбола извинился за скандальный поцелуй с футболисткой

Глава Испанской федерации футбола Луис Рубиалес извинился за поцелуй в губы с футболисткой сборной Испании Дженнифер Эрмосо.

Испанки в воскресенье выиграли женский ЧМ.

После финала Рубиалес участвовал в церемонии награждения.

Когда Рубиалес награждал Эрмосо, он поцеловал ее в губы.

«Конечно, я ошибся, это произошло весьма спонтанно.

Факт в том, что я должен сожалеть. Это все, что произошло между мной и игроком. У нас двоих великолепные взаимоотношения, то же равно относится и к другом.

Я, безусловно, был неправ, я должен признать это, потому что в максимально эмоциональный момент – без какого-либо злого умысла, без какой-либо недобросовестности – случилось то, что произошло весьма спонтанно», – сказал Рубиалес.