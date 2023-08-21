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    • Глава испанского футбола извинился за скандальный поцелуй с футболисткой

    Глава испанского футбола извинился за скандальный поцелуй с футболисткой

    Глава Испанской федерации футбола Луис Рубиалес извинился за поцелуй в губы с футболисткой сборной Испании Дженнифер Эрмосо.

    • Испанки в воскресенье выиграли женский ЧМ.
    • После финала Рубиалес участвовал в церемонии награждения.
    • Когда Рубиалес награждал Эрмосо, он поцеловал ее в губы.

    «Конечно, я ошибся, это произошло весьма спонтанно.

    Факт в том, что я должен сожалеть. Это все, что произошло между мной и игроком. У нас двоих великолепные взаимоотношения, то же равно относится и к другом.

    Я, безусловно, был неправ, я должен признать это, потому что в максимально эмоциональный момент – без какого-либо злого умысла, без какой-либо недобросовестности – случилось то, что произошло весьма спонтанно», – сказал Рубиалес.

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    Источник: AS

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    Сегодня, 17:49
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +3741

      ПалкоВводецъ (returned) 53 минуты назад

      В Гейропе с ума посходили толерасты! Гыгыгы

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1246

      k611 58 минут назад

      Ну не мужика же он поцеловал, а девушку... Раздули из мухи слона.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1405

      mama1991 1 час назад

      как же довели м/ж в ивропи, что за поцелуй между ними надо оправдываться.... геев бы не заметили..... бесовщина.

      0
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