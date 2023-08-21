Абаскаль объяснил, почему Зобнин и Бонгонда не вышли в старте с «Зенитом»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль объяснил, почему Роман Зобнин и Тео Бонгонда начали матч с «Зенитом» в запасе.

Зобнин вышел на поле в середине первого тайма, Бонгонда – сразу после перерыва.

– Многие были удивлены составом: почему Зобнин и Бонгонда начали игру на скамейке?

– Мы ждали, что «Зенит» сыграет 5-3-1-1 или 5-3-2. Они давали нам владение с первых минут. Так и было, особенно во втором тайме. выбор был обусловлен тем, что нам нужна была точность в завершающей стадии.