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  • Абаскаль объяснил, почему Зобнин и Бонгонда не вышли в старте с «Зенитом»

Абаскаль объяснил, почему Зобнин и Бонгонда не вышли в старте с «Зенитом»

21 августа 2023, 00:47
11

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль объяснил, почему Роман Зобнин и Тео Бонгонда начали матч с «Зенитом» в запасе.

Зобнин вышел на поле в середине первого тайма, Бонгонда – сразу после перерыва.

– Многие были удивлены составом: почему Зобнин и Бонгонда начали игру на скамейке?

– Мы ждали, что «Зенит» сыграет 5-3-1-1 или 5-3-2. Они давали нам владение с первых минут. Так и было, особенно во втором тайме. выбор был обусловлен тем, что нам нужна была точность в завершающей стадии.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Зобнин Роман Бонгонда Тео Абаскаль Гильермо
Комментарии (11)
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Дядя Серёжа
1692594699
И чё?
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fanchik
1692595112
В сильном грамотном тренере есть понимание,когда надо кого выпустить в стартовом составе,а кого выпустить на замену.Абаскаль проявил себя как "ноль" в выборе старт.состава,тем более в матче с Зенитом важном для результата в борьбе за чемпионство ,поэтому у многих наверное тоже появилось не понимание,насколько качественный тренер Абаскаль
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nik55
1692597116
потому что ты тупой тренер и пора тебе на выход
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erybov1965
1692600203
С таким настроением выходить на поле и так вяловато двигаться и сам мяч так медленно передавать,никакой тренер не поможет.Зенит приехал на "войну",а Спартак решил немного поиграть в футбол.
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Сам_себе_сказал
1692601960
гнать в шею рыжего
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NewLife
1692602158
Вместо того, чтобы извиниться перед болельщиками за свои косяки и признать свою вину в поражении - несет непонятную пургу.
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bulls27
1692616912
Абаскаль ехай на .....Шнур знает куда ехать . И чем быстрее тем лучше .
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