Агент Манафы назвал причину срыва трансфера экс-защитника «Порту» в ЦСКА

Педро Нету, агент португальского защитника Вилсона Манафы, рассказал, почему не состоялся переход игрока в ЦСКА.

«ЦСКА был одним из основных наших вариантов, Вилсон был не против попробовать себя в чемпионате России.

Мы договорились практически обо всех деталях, но ЦСКА взял паузу, а мы хотели уже определиться с клубом, ведь в Европе уже стартовал сезон», – объяснил агент.