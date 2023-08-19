Агент Манафы назвал причину срыва трансфера экс-защитника «Порту» в ЦСКА

Педро Нету, агент португальского защитника Вилсона Манафы, рассказал, почему не состоялся переход игрока в ЦСКА.
«ЦСКА был одним из основных наших вариантов, Вилсон был не против попробовать себя в чемпионате России.
Мы договорились практически обо всех деталях, но ЦСКА взял паузу, а мы хотели уже определиться с клубом, ведь в Европе уже стартовал сезон», – объяснил агент.
- 29-летний Манафа был свободным агентом.
- 7 августа он перешел в «Гранаду».
- До этого правый фулбек выступал за «Порту».
Источник: Metaratings