«Порту» отклонил два предложения «Спартака» по Манафе

«Порту» отказал «Спартаку» в продаже правого защитника Вилсона Манафы.

В конце июля московский клуб предложил за 27-летнего футболиста 15 миллионов евро, но португальцы отклонили предложение.

Как пишет A Bola, «Спартак» сделал новое предложение, но и на него получил отказ.