«Порту» отклонил два предложения «Спартака» по Манафе

"В конце июля московский клуб предложил за 27-летнего футболиста 15 миллионов евро, но португальцы отклонили предложение."
"Рыночная цена Манафы – 7 миллионов евро."
Нет слов.
«Порту» отказал «Спартаку» в продаже правого защитника Вилсона Манафы.
В конце июля московский клуб предложил за 27-летнего футболиста 15 миллионов евро, но португальцы отклонили предложение.
Как пишет A Bola, «Спартак» сделал новое предложение, но и на него получил отказ.
- Рыночная цена Манафы – 7 миллионов евро.
- Его контракт с «Порту» рассчитан до 2023 года.
- В прошлом сезоне он провел 31 матч в чемпионате Португалии и сделал 2 ассиста.