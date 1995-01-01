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    «Порту» отклонил два предложения «Спартака» по Манафе

    «Порту» отказал «Спартаку» в продаже правого защитника Вилсона Манафы.

    В конце июля московский клуб предложил за 27-летнего футболиста 15 миллионов евро, но португальцы отклонили предложение.

    Как пишет A Bola, «Спартак» сделал новое предложение, но и на него получил отказ.

    • Рыночная цена Манафы – 7 миллионов евро.
    • Его контракт с «Порту» рассчитан до 2023 года.
    • В прошлом сезоне он провел 31 матч в чемпионате Португалии и сделал 2 ассиста.

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    Источник: A Bola

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    Сегодня, 18:54
    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +16642

      derrik2000 44 минуты назад

      "В конце июля московский клуб предложил за 27-летнего футболиста 15 миллионов евро, но португальцы отклонили предложение."

      "Рыночная цена Манафы – 7 миллионов евро."

      Нет слов.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10104

      Литейный4 2 часа назад

      Не хотят португалы портить защитника в свинарнике! Гыгыгы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11814

      ilichkadr 2 часа назад

      Руй хочет в Спартаке португальскую диаспору организовать?

      1
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      Рейтинг: +719

      ВасяК 2 часа назад

      Прям как Мафаня!!!

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