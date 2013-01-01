O Jogo: «Порту» отказал «Спартаку» в продаже Манафы за 15 миллионов

снизу 5 комментариев.
3 из них написаны какими-то чмошниками-провокаторами.
на сайте слишком много для любителей плевать друг другу на голову и ныть на зуд в заднице (на ЛГБТ).
с меня хватит такой деградации.
удачи нормальным пользователям в этой помойке.
«Порту» отклонил предложение «Спартака» о покупке правого защитника Вилсона Манафы.
Московский клуб предлагал за 27-летнего португальца 15 миллионов евро, но получил отказ.
- Рыночная цена Манафы – 7 миллионов евро.
- Его контракт с «Порту» рассчитан до 2023 года.
- В прошлом сезоне он провел 31 матч в чемпионате Португалии и сделал 2 ассиста.