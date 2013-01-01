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    O Jogo: «Порту» отказал «Спартаку» в продаже Манафы за 15 миллионов

    «Порту» отклонил предложение «Спартака» о покупке правого защитника Вилсона Манафы.

    Московский клуб предлагал за 27-летнего португальца 15 миллионов евро, но получил отказ.

    • Рыночная цена Манафы – 7 миллионов евро.
    • Его контракт с «Порту» рассчитан до 2023 года.
    • В прошлом сезоне он провел 31 матч в чемпионате Португалии и сделал 2 ассиста.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: O Jogo

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    Сегодня, 11:57
    Комментарии8
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      Рейтинг: +274

      сутулая собака и лисы 1 час назад

      снизу 5 комментариев.
      3 из них написаны какими-то чмошниками-провокаторами.

      на сайте слишком много для любителей плевать друг другу на голову и ныть на зуд в заднице (на ЛГБТ).
      с меня хватит такой деградации.

      удачи нормальным пользователям в этой помойке.

      1
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      Рейтинг: +8508

      житель СПб 2 часа назад

      Ну как может быть рыночная цена 7 млн., если за 15 отказываются продать? Арифметика не сходится.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3819

      ziborock 2 часа назад

      Говорю "Зенит", подразумеваю "ФУ"!)

      1
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      Рейтинг: +10062

      Литейный4 2 часа назад

      Уберегла Манафу нелёгкая, а то вляпался бы мама не горюй. Гыгыгы

      2
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      Рейтинг: +907

      R_a_i_n 3 часа назад

      Ложь, звиздёшь и провокация. Федуну как озвучили цифру в 15 лимонов, он сказал-идите в .опу))

      1
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      Рейтинг: +1105

      tarasofka 3 часа назад

      спасли карьеру игроку! от спартака потом не отмыться!

      3
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      Рейтинг: +6038

      nik55 > tarasofka 2 часа назад

      воняют только бомжи

      2
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      Рейтинг: +1105

      tarasofka > nik55 1 час назад

      а поскольку именно спартаг основал бомж-движ в стране, то я с тобой соглашусь. гы-гы!

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