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    • ЦСКА решил подписать экс-защитника «Порту» вместо Сутормина

    ЦСКА решил подписать экс-защитника «Порту» вместо Сутормина

    ЦСКА нашел альтернативу Алексею Сутормину, которого «Зенит» отказался отпускать в стан конкурента.

    Московский клуб переключил внимание на бывшего правого защитника «Порту» Вилсона Манафа.

    С 29-летним футболистом предварительно согласовали контракт на три года с зарплатой 1 миллион евро и подписным бонусом в размере 1,5 миллиона.

    • Манафа – свободный агент.
    • 2 года назад его хотел купить «Спартак».
    • В прошлом сезоне фулбек провел за «Порту» всего 10 матчей.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    Комментарии1
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      Таврида 1 час назад

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