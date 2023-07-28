ЦСКА решил подписать экс-защитника «Порту» вместо Сутормина

ЦСКА нашел альтернативу Алексею Сутормину, которого «Зенит» отказался отпускать в стан конкурента.

Московский клуб переключил внимание на бывшего правого защитника «Порту» Вилсона Манафа.

С 29-летним футболистом предварительно согласовали контракт на три года с зарплатой 1 миллион евро и подписным бонусом в размере 1,5 миллиона.