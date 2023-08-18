Месси объяснил, почему перешел из «ПСЖ» в «Интер Майами»

Нападающий Лионель Месси объяснил, почему этим летом перешел в «Интер Майами» из «ПСЖ».

«Я пришeл в команду с зарядом энтузиазма и желанием добиваться хороших результатов. Я делал это всю карьеру. Выход в финал стал для нас сюрпризом, но мы готовились к подобному.

У меня было несколько причин перейти в лигу в США. Мы принимали решение вместе с женой и детьми. Я пришeл сюда, чтобы продолжать наслаждаться футболом. И я очень доволен своим решением.

Переход из «Барселоны» в «ПСЖ» был сложным. Переход в «Интер» – совсем другое дело», – цитирует Месси The Tennessean.