Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в Кубке России, а какой мы выдумали?
    «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в Кубке России, а какой мы выдумали?
    3 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?

    Месси объяснил, почему перешел из «ПСЖ» в «Интер Майами»

    Нападающий Лионель Месси объяснил, почему этим летом перешел в «Интер Майами» из «ПСЖ».

    «Я пришeл в команду с зарядом энтузиазма и желанием добиваться хороших результатов. Я делал это всю карьеру. Выход в финал стал для нас сюрпризом, но мы готовились к подобному.

    У меня было несколько причин перейти в лигу в США. Мы принимали решение вместе с женой и детьми. Я пришeл сюда, чтобы продолжать наслаждаться футболом. И я очень доволен своим решением.

    Переход из «Барселоны» в «ПСЖ» был сложным. Переход в «Интер» – совсем другое дело», – цитирует Месси The Tennessean.

    • Месси пришел из «ПСЖ» как свободный агент.
    • Контракт рассчитан на 2 года.
    • Лео забил в 6 матчах за «Интер» 9 голов.

    Новости по теме
    Месси признался, что не хотел переходит в «ПСЖ» в 2021 году
    Месси рассказал, почему никогда не придавал значения «Золотому мячу» 2
    УЕФА объявил тройку номинантов на приз лучшему игроку сезона-2022/23 6
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 07:59
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 