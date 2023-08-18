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Месси объяснил, почему перешел из «ПСЖ» в «Интер Майами»

18 августа 2023, 07:59
1

Нападающий Лионель Месси объяснил, почему этим летом перешел в «Интер Майами» из «ПСЖ».

«Я пришeл в команду с зарядом энтузиазма и желанием добиваться хороших результатов. Я делал это всю карьеру. Выход в финал стал для нас сюрпризом, но мы готовились к подобному.

У меня было несколько причин перейти в лигу в США. Мы принимали решение вместе с женой и детьми. Я пришeл сюда, чтобы продолжать наслаждаться футболом. И я очень доволен своим решением.

Переход из «Барселоны» в «ПСЖ» был сложным. Переход в «Интер» – совсем другое дело», – цитирует Месси The Tennessean.

  • Месси пришел из «ПСЖ» как свободный агент.
  • Контракт рассчитан на 2 года.
  • Лео забил в 6 матчах за «Интер» 9 голов.

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Источник: «Чемпионат»
США. МЛС Франция. Лига 1 ПСЖ Интер Майами Месси Лионель
Комментарии (1)
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k611
1692356233
У него вроде недвижимость была в Майами, может это тоже сыграло свою роль.
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