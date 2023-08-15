Манчини назвал виновного в уходе из сборной Италии

Роберто Манчини обвинил президента Федерации футбола Италии Габриэля Гравину в своем уходе с поста главного тренера национальной команды.

«Я объяснил ему, что в эти месяцы мне нужно было оказать поддержку и успокоить, но он этого не сделал, и поэтому я уволился. Нужно было сделать это раньше? Возможно. Но я покинул сборную за 25 дней до следующей игры, а не за три.

Гравина целый год пытался изменить мой персонал. Я пытался сказать ему, что он может добавить максимум пару новых лиц, но он не может убрать двух участников из моего штаба, который работает и побеждает. Во всяком случае, именно я должен принять решение о замене одного из моих сотрудников.

Гравина думал о вещах совсем иначе, чем я. Меня убрали исключительно за моe решение. Я хотел послать сигнал президенту, он мог бы мне помочь, если бы захотел», – цитирует Манчини Football Italia.