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    Манчини назвал виновного в уходе из сборной Италии

    Роберто Манчини обвинил президента Федерации футбола Италии Габриэля Гравину в своем уходе с поста главного тренера национальной команды.

    «Я объяснил ему, что в эти месяцы мне нужно было оказать поддержку и успокоить, но он этого не сделал, и поэтому я уволился. Нужно было сделать это раньше? Возможно. Но я покинул сборную за 25 дней до следующей игры, а не за три.

    Гравина целый год пытался изменить мой персонал. Я пытался сказать ему, что он может добавить максимум пару новых лиц, но он не может убрать двух участников из моего штаба, который работает и побеждает. Во всяком случае, именно я должен принять решение о замене одного из моих сотрудников.

    Гравина думал о вещах совсем иначе, чем я. Меня убрали исключительно за моe решение. Я хотел послать сигнал президенту, он мог бы мне помочь, если бы захотел», – цитирует Манчини Football Italia.

    • Манчини покинул сборную Италии после 5 лет работы.
    • Он привел команду к победе на Евро-2020.
    • Сообщалось, что Манчини продолжит карьеру в Саудовской Аравии.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +14864

      Skull_Boy 1 час назад

      Да да знаем кто Саудовская Аравия и деньги

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +796

      eugen-han 1 час назад

      Просто без своих помощников Манчини превращался в ничто,- это поняли из руководства, что он никто, как самостоятельный тренер.

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