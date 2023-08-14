Странное поведение Роналду: вытер пот о лицо соперника в финале КАЧ

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду совершил странный поступок во время финала Кубка арабских чемпионов против «Аль-Хиляля».

Перед стандартом «Аль-Насра» защитник «Аль-Хиляля» Аль-Булеахи оттолкнул Роналду от себя, после чего португалец засунул ладонь себе под футболку и провел ей по лицу соперника.

Этот момент снял на видео один из болельщиков на трибунах.