Странное поведение Роналду: вытер пот о лицо соперника в финале КАЧ

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду совершил странный поступок во время финала Кубка арабских чемпионов против «Аль-Хиляля».
Перед стандартом «Аль-Насра» защитник «Аль-Хиляля» Аль-Булеахи оттолкнул Роналду от себя, после чего португалец засунул ладонь себе под футболку и провел ей по лицу соперника.
Этот момент снял на видео один из болельщиков на трибунах.
- В финале «Аль-Наср» победил «Аль-Хиляль» (2:1).
- У Роналду дубль, но самым ценным игроком финала признали Милинковича-Савича из «Аль-Хиляля».
- Криштиану в Саудовской Аравии с зимы.
Источник: «Бомбардир»