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    • Странное поведение Роналду: вытер пот о лицо соперника в финале КАЧ

    Странное поведение Роналду: вытер пот о лицо соперника в финале КАЧ

    Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду совершил странный поступок во время финала Кубка арабских чемпионов против «Аль-Хиляля».

    Перед стандартом «Аль-Насра» защитник «Аль-Хиляля» Аль-Булеахи оттолкнул Роналду от себя, после чего португалец засунул ладонь себе под футболку и провел ей по лицу соперника.

    Этот момент снял на видео один из болельщиков на трибунах.

    • В финале «Аль-Наср» победил «Аль-Хиляль» (2:1).
    • У Роналду дубль, но самым ценным игроком финала признали Милинковича-Савича из «Аль-Хиляля».
    • Криштиану в Саудовской Аравии с зимы.

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    Источник: «Бомбардир»

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