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    Рахимов сделал вывод из 0:3 «Рубина» от «Ростова»

    Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов прокомментировал исход матча четвертого тура РПЛ против «Ростова» (0:3).

    – При равной игре большую часть матча «Ростов» перетерпел «Рубин»?

    – Первые моменты в матче – были наши моменты. Мы должны их реализовать. Легко пропускаем и тот гол который был первый, в той ситуации в которой он произошел – не может игрок так выйти из под прессинга двух игроков возле углового флага – а он отдаeт передачу и мыгол – это слишком просто. Здесь нужно задаваться вопросом, почему такие эпизоды происходят. По той игре, которая была – ничего не предвещало.

    – Можете сравнить игру с Кубковой встречей с «Ростовом»?

    – Это совершенно разные игры. Тогда тоже пропустили гол после ошибки. Вывод один: нам нужно усилиться.

    • Рахимов в команде с весны.
    • Он вернул «Рубин» в РПЛ.
    • Казанцы в сезоне без побед.

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    Источник: телеграм-канал «Инсайдлар»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +91

      Amrdiap 1 час назад

      С Рахимовым, Рубин основной претендент на вылет.

      0
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      Рейтинг: +35

      Алтата 1 час назад

      О чем Вы думали в предсезонке...? Уровень мастерства данных игроков не соответствует к тактике Рахимова.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +921

      FCSpartakM 2 часа назад

      Вывод такой , что рахимов . как и Юран скоро будут на диване на матч тв сидеть

      0
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      Рейтинг: +9234

      vladik12 5 часов назад

      До назначения Стаса в Казань осталось 3... 2...

      2
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      Рейтинг: +20

      FaTeK 1945 > vladik12 3 часа назад

      Не дай Аллах такое.

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