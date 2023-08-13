Рахимов сделал вывод из 0:3 «Рубина» от «Ростова»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов прокомментировал исход матча четвертого тура РПЛ против «Ростова» (0:3).
– При равной игре большую часть матча «Ростов» перетерпел «Рубин»?
– Первые моменты в матче – были наши моменты. Мы должны их реализовать. Легко пропускаем и тот гол который был первый, в той ситуации в которой он произошел – не может игрок так выйти из под прессинга двух игроков возле углового флага – а он отдаeт передачу и мыгол – это слишком просто. Здесь нужно задаваться вопросом, почему такие эпизоды происходят. По той игре, которая была – ничего не предвещало.
– Можете сравнить игру с Кубковой встречей с «Ростовом»?
– Это совершенно разные игры. Тогда тоже пропустили гол после ошибки. Вывод один: нам нужно усилиться.
- Рахимов в команде с весны.
- Он вернул «Рубин» в РПЛ.
- Казанцы в сезоне без побед.
Источник: телеграм-канал «Инсайдлар»