Рахимов сделал вывод из 0:3 «Рубина» от «Ростова»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов прокомментировал исход матча четвертого тура РПЛ против «Ростова» (0:3).

– При равной игре большую часть матча «Ростов» перетерпел «Рубин»?

– Первые моменты в матче – были наши моменты. Мы должны их реализовать. Легко пропускаем и тот гол который был первый, в той ситуации в которой он произошел – не может игрок так выйти из под прессинга двух игроков возле углового флага – а он отдаeт передачу и мыгол – это слишком просто. Здесь нужно задаваться вопросом, почему такие эпизоды происходят. По той игре, которая была – ничего не предвещало.

– Можете сравнить игру с Кубковой встречей с «Ростовом»?

– Это совершенно разные игры. Тогда тоже пропустили гол после ошибки. Вывод один: нам нужно усилиться.