Роналду возмутился, что лучшим игроком финала КАЧ признали не его

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду был недоволен, что его не признали самым ценным игроком финала Кубка арабских чемпионов (КАЧ) против «Аль-Хиляля» (2:1).
После игры португалец подошел к организаторам и жестами выражал недовольство. Он показывал, что у него дубль.
- Самым ценным игроком финала признали полузащитника проигравшего «Аль-Хиляля» Сергея Милинковича-Савича.
- Роналду получил «Золотую бутсу» турнира как лучший бомбардир – у него 6 голов.
- Это 1-й трофей Криштиану в «Аль-Насре».
Скриншоты трансляции «Матч ТВ»
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Источник: «Бомбардир»