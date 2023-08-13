Роналду возмутился, что лучшим игроком финала КАЧ признали не его

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду был недоволен, что его не признали самым ценным игроком финала Кубка арабских чемпионов (КАЧ) против «Аль-Хиляля» (2:1).

После игры португалец подошел к организаторам и жестами выражал недовольство. Он показывал, что у него дубль.

Самым ценным игроком финала признали полузащитника проигравшего «Аль-Хиляля» Сергея Милинковича-Савича.

Роналду получил «Золотую бутсу» турнира как лучший бомбардир – у него 6 голов.

Это 1-й трофей Криштиану в «Аль-Насре».

Скриншоты трансляции «Матч ТВ»

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