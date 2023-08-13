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    • Роналду возмутился, что лучшим игроком финала КАЧ признали не его

    Роналду возмутился, что лучшим игроком финала КАЧ признали не его

    Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду был недоволен, что его не признали самым ценным игроком финала Кубка арабских чемпионов (КАЧ) против «Аль-Хиляля» (2:1).

    После игры португалец подошел к организаторам и жестами выражал недовольство. Он показывал, что у него дубль.

    • Самым ценным игроком финала признали полузащитника проигравшего «Аль-Хиляля» Сергея Милинковича-Савича.
    • Роналду получил «Золотую бутсу» турнира как лучший бомбардир – у него 6 голов.
    • Это 1-й трофей Криштиану в «Аль-Насре».

    Скриншоты трансляции «Матч ТВ»

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2502

      jek718875 9 часов назад

      Его лишили, за то,что он после забитого гола перекрестился

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +56662

      MaxRnD 11 часов назад

      Хулиганы зрения лишають

      1
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      Рейтинг: +24

      Икстоляникс-Нибиру-vkonta 11 часов назад

      Всё дело в стрижке

      0
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      Рейтинг: +1213

      SuperNils 12 часов назад

      лучшим был зюба!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17814

      Garrincha58 13 часов назад

      странно каким боком этот серб стал ценным??? Брозович сыграл намного лучше и полезнее всех в финале, если не считать двух голов Рона

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +236

      Эмом 13 часов назад

      Какой Милинкович-Савич?) Они играя в большинстве 2 пропустили от Роналду,

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +236

      Эмом 13 часов назад

      Имеет право

      3
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