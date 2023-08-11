Энрике высказался о будущем Мбаппе в «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал ситуацию с Килианом Мбаппе.
- Нападающий отказался продлевать контракт, истекающий в 2024 году.
- Его исключили из состава и выставили на продажу.
- 24-летний француз не хочет уходить. Есть вероятность, что он не будет играть весь сезон.
«Такое уже случалось в прошлом. И тогда удавалось найти позитивный выход из ситуации.
Я надеюсь на соглашение между клубом и Килианом. Это то, чего я бы очень хотел», – сказал Энрике.
Источник: телеграм-канал Фабрицио Романо