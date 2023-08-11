Энрике высказался о будущем Мбаппе в «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал ситуацию с Килианом Мбаппе.

Нападающий отказался продлевать контракт, истекающий в 2024 году.

Его исключили из состава и выставили на продажу.

24-летний француз не хочет уходить. Есть вероятность, что он не будет играть весь сезон.

«Такое уже случалось в прошлом. И тогда удавалось найти позитивный выход из ситуации.

Я надеюсь на соглашение между клубом и Килианом. Это то, чего я бы очень хотел», – сказал Энрике.