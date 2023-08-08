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    • Тренер «Спартака» из Костромы вырвал красную карточку у судьи и бросил в него

    Тренер «Спартака» из Костромы вырвал красную карточку у судьи и бросил в него

    Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что комитет рассмотрит поведение главного тренера костромского «Спартака», который бросил красную карточку в судью.

    «КДК рассмотрит инциденты в матче «Динамо‑Брянск» – «Спартак». По ходу игры в составе гостей было три удаления. Администратор Кирилл Романов был удален за несогласие с судьей в конфронтационной манере.

    Главный тренер Владимир Тункин сначала допустил нецензурную брань в адрес судейской бригады, а потом вырвал красную карточку у главного судьи Кирилла Силантьева и бросил в него.

    Начальник команды Александр Горшков был удален за демонстративное несогласие с решением судьи. Все они, как и главный судья, приглашены на заседание комитета, – сказал Григорьянц.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    08.08.2023 07:59
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +350

      odessakmv 8 августа, 14:06

      учитывая как безбородовы-кукул... судят в РПЛе, то сложно даже представить, что этот свисток вытворял во второй лиге, раз так людей довел. наверно, это он еще легко отделался. тренера не оправдываю, но по себе знаю, как иногда свистку хочется заехать по морде, да с ноги....

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6046

      Дядя Серёжа 8 августа, 12:15

      Травма на всю жизнь

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6453

      subbotaspartak > Дядя Серёжа 8 августа, 18:14

      Регресс...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +21215

      Cleaner 8 августа, 10:13

      СТЫДНО за Спартак...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +24938

      DOCTOR PENALTY 8 августа, 09:14

      Как бы пожизненно не получил "дядя с добрыми глазами"...

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