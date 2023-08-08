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  • Тренер «Спартака» из Костромы вырвал красную карточку у судьи и бросил в него

Тренер «Спартака» из Костромы вырвал красную карточку у судьи и бросил в него

8 августа 2023, 07:59
6

Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что комитет рассмотрит поведение главного тренера костромского «Спартака», который бросил красную карточку в судью.

«КДК рассмотрит инциденты в матче «Динамо‑Брянск» – «Спартак». По ходу игры в составе гостей было три удаления. Администратор Кирилл Романов был удален за несогласие с судьей в конфронтационной манере.

Главный тренер Владимир Тункин сначала допустил нецензурную брань в адрес судейской бригады, а потом вырвал красную карточку у главного судьи Кирилла Силантьева и бросил в него.

Начальник команды Александр Горшков был удален за демонстративное несогласие с решением судьи. Все они, как и главный судья, приглашены на заседание комитета, – сказал Григорьянц.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень Спартак К Тункин Владимир
Комментарии (6)
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DOCTOR PENALTY
1691475271
Как бы пожизненно не получил "дядя с добрыми глазами"...
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Дядя Серёжа
1691486145
Травма на всю жизнь
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odessakmv
1691492780
учитывая как безбородовы-кукул... судят в РПЛе, то сложно даже представить, что этот свисток вытворял во второй лиге, раз так людей довел. наверно, это он еще легко отделался. тренера не оправдываю, но по себе знаю, как иногда свистку хочется заехать по морде, да с ноги....
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То ли ещё будет
1693850635
Ни с того , ни с сего так не бывает. Видимо уже до того обнаглел судья, что у человека нервы не выдержали. Если уж мы ругаем судей в премьер лиге, то можно себе представить, что они вытворяют во второй.
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