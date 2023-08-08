Тренер «Спартака» из Костромы вырвал красную карточку у судьи и бросил в него

Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что комитет рассмотрит поведение главного тренера костромского «Спартака», который бросил красную карточку в судью.

«КДК рассмотрит инциденты в матче «Динамо‑Брянск» – «Спартак». По ходу игры в составе гостей было три удаления. Администратор Кирилл Романов был удален за несогласие с судьей в конфронтационной манере.

Главный тренер Владимир Тункин сначала допустил нецензурную брань в адрес судейской бригады, а потом вырвал красную карточку у главного судьи Кирилла Силантьева и бросил в него.

Начальник команды Александр Горшков был удален за демонстративное несогласие с решением судьи. Все они, как и главный судья, приглашены на заседание комитета, – сказал Григорьянц.