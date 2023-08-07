Моуринью объяснил, почему отказал саудовским клубам: ему предлагали 4-кратное увеличение зарплаты

Бомбардир , переведи с португальского на русский , так почему он отказал саудам.
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью рассказал, почему отклонил предложения из Саудовской Аравии.
«Летом я получил предложения от двух саудовских клубов – «Аль-Хиляля» и «Аль-Ахли». Я подумал и, прежде чем идти на встречу, сообщил владельцу «Ромы», что не собираюсь соглашаться. Семье я сказал то же самое.
С одной стороны, я чувствовал себя заложником слова, которое дал игрокам и фанатам, – что не уйду. Но, с другой стороны, если вы спросите меня, не принял ли я эти предложения только по этой причине, я отвечу: нет, не только по этой причине», – заявил 60-летний португалец.
- Контракт Моуринью с «Ромой» действует до 2024 года.
- В прошлом сезоне римляне дошли до финала Лиги Европы, где в серии пенальти уступили «Севилье».
- В чемпионате Италии команда финишировала на 6-м месте.
- Сообщалось, что тренеру предлагали в Саудовской Аравии 4-кратное увеличение зарплаты.