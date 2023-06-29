Моуринью отказался от 4-кратного увеличения зарплаты в Саудовской Аравии

«Аль-Хиляль» в начале июня сделал предложение главному тренеру «Ромы» Жозе Моуринью.

Речь шла о контракте с зарплатой 30 миллионов евро в год. Римляне ему платят в четыре раза меньше – 7,5 миллиона после вычета налогов.

60-летний португалец ответил отказом.