Моуринью отказался от 4-кратного увеличения зарплаты в Саудовской Аравии

«Аль-Хиляль» в начале июня сделал предложение главному тренеру «Ромы» Жозе Моуринью.
Речь шла о контракте с зарплатой 30 миллионов евро в год. Римляне ему платят в четыре раза меньше – 7,5 миллиона после вычета налогов.
60-летний португалец ответил отказом.
- Контракт Моуринью с «Ромой» действует до 2024 года.
- В прошедшем сезоне римляне дошли до финала Лиги Европы, где в серии пенальти уступили «Севилье».
- В чемпионате Италии команда финишировала на 6-м месте.
Источник: твиттер Фабрицио Романо