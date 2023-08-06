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В «Зените» назвали виновного в поражении от «Динамо»

6 августа 2023, 22:25
10

Анатолий Тимощук высказался об игре Роберта Ренана в матче с «Динамо» (2:3).

Центрального защитника заменили после первого тайма.

«Да, к сожалению, не часто меняют центрального защитника в перерыве, но те ошибки, которые у него сегодня были, они толкнули нас к этому решению. Считаю, что оно было совершенно оправданным, потому что он неуверенно себя чувствовал, очень много борьбы проигрывал, поучаствовал в двух мячах и допустил там ключевые ошибки.

Футболист он молодой, мы на него рассчитываем. Конечно, хочется, чтобы он тоже учился, воспринимал то, что происходит и те подсказки, которые ему даются. Но сегодня так произошло, вместо него вышел Нуралы, я считаю, хорошо отыграл, в борьбе и на мяче был хорош, за исключением последнего мяча, который мы пропустили», – сказал Тимощук.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Тимощук Анатолий Ренан Роберт
Комментарии (10)
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saf05
1691351797
На себя посмотрите, недотренеры.
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ySS
1691353382
Виновна в поражении вся команда Динамо)
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Garrincha58
1691353614
Тимощуку пофиг что проиграли все видели как он после матча улыбался и обнимался со Скопинцевым так проигравший тренер себя не ведёт да там все нас...ть уже после второй звезды им больше ничего не надо план к 100-летию клуба выполнен досрочно
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kazak1975
1691354434
Семак расслабился. Пора менять.
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Ziklop
1691358009
тренерский штаб с Тимощуком и Семаком надо гнать!
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evgevg13
1691379434
Газозависимые сгребают везде всех более менее перспективных, садят на скамейку, не дают развиваться. Лишь бы конкуренции не было. А потом стоним- почему на внутреннем чемпионате с горем пополам играет один зенит, а на европе и он обсирается? Вот результат отсутствия конкуренции.
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odessakmv
1691384101
ага, Нуралы хорош, особенно когда на штрафном в стеночке залип, повезло Зениту , что от перекладины такой отскок получился, а не в ворота
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1691389949
Виноват Фарыкин.
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