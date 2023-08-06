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    В «Зените» назвали виновного в поражении от «Динамо»

    Анатолий Тимощук высказался об игре Роберта Ренана в матче с «Динамо» (2:3).

    Центрального защитника заменили после первого тайма.

    «Да, к сожалению, не часто меняют центрального защитника в перерыве, но те ошибки, которые у него сегодня были, они толкнули нас к этому решению. Считаю, что оно было совершенно оправданным, потому что он неуверенно себя чувствовал, очень много борьбы проигрывал, поучаствовал в двух мячах и допустил там ключевые ошибки.

    Футболист он молодой, мы на него рассчитываем. Конечно, хочется, чтобы он тоже учился, воспринимал то, что происходит и те подсказки, которые ему даются. Но сегодня так произошло, вместо него вышел Нуралы, я считаю, хорошо отыграл, в борьбе и на мяче был хорош, за исключением последнего мяча, который мы пропустили», – сказал Тимощук.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.08.2023 22:25
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +1046

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 7 августа, 09:32

      Виноват Фарыкин.

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      Рейтинг: +350

      odessakmv 7 августа, 07:55

      ага, Нуралы хорош, особенно когда на штрафном в стеночке залип, повезло Зениту , что от перекладины такой отскок получился, а не в ворота

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      Рейтинг: +2202

      evgevg13 7 августа, 06:37

      Газозависимые сгребают везде всех более менее перспективных, садят на скамейку, не дают развиваться. Лишь бы конкуренции не было. А потом стоним- почему на внутреннем чемпионате с горем пополам играет один зенит, а на европе и он обсирается? Вот результат отсутствия конкуренции.

      0
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      Рейтинг: +11

      wlad-Mladic-google > evgevg13 7 августа, 08:05

      Кого из свинарнике сгребли, нытик?

      1
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      Рейтинг: +15716

      Алексей З 7 августа, 06:20

      Это пздц.
      Был хорош , за исключением третьего гола !!! Тимоха , как с головой ?
      Голевая ошибка (!!!), а в целом зашибись.

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      Рейтинг: +4595

      Ziklop 7 августа, 00:40

      тренерский штаб с Тимощуком и Семаком надо гнать!

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      Рейтинг: +550

      kazak1975 6 августа, 23:40

      Семак расслабился. Пора менять.

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      Рейтинг: +17793

      Garrincha58 6 августа, 23:26

      Тимощуку пофиг что проиграли все видели как он после матча улыбался и обнимался со Скопинцевым так проигравший тренер себя не ведёт да там все нас...ть уже после второй звезды им больше ничего не надо план к 100-летию клуба выполнен досрочно

      2
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      Рейтинг: +298

      Bez Imeni > Garrincha58 7 августа, 08:37

      А чего ему плакать что ли?

      0
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      Рейтинг: +6300

      ySS 6 августа, 23:23

      Виновна в поражении вся команда Динамо)

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      Рейтинг: +4595

      Ziklop > ySS 7 августа, 00:42

      неее, виноваты тренеришки : Семак , Тимощук, Фигерейра, Симутенков и прочая банда! а Мюллер как набравший эту банду!

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      Рейтинг: +508

      saf05 6 августа, 22:56

      На себя посмотрите, недотренеры.

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