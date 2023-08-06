В «Зените» назвали виновного в поражении от «Динамо»

Анатолий Тимощук высказался об игре Роберта Ренана в матче с «Динамо» (2:3).

Центрального защитника заменили после первого тайма.

«Да, к сожалению, не часто меняют центрального защитника в перерыве, но те ошибки, которые у него сегодня были, они толкнули нас к этому решению. Считаю, что оно было совершенно оправданным, потому что он неуверенно себя чувствовал, очень много борьбы проигрывал, поучаствовал в двух мячах и допустил там ключевые ошибки.

Футболист он молодой, мы на него рассчитываем. Конечно, хочется, чтобы он тоже учился, воспринимал то, что происходит и те подсказки, которые ему даются. Но сегодня так произошло, вместо него вышел Нуралы, я считаю, хорошо отыграл, в борьбе и на мяче был хорош, за исключением последнего мяча, который мы пропустили», – сказал Тимощук.

Зенит трудно стартовал в РПЛ. Поддержите клуб в следующих матчах со специальным бонусом в 17000₽!