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    • Федотов ответил, нужно ли убрать граффити с Фернандесом на стадионе ЦСКА

    Федотов ответил, нужно ли убрать граффити с Фернандесом на стадионе ЦСКА

    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов призвал не убирать граффити с «ВЭБ Арены», где присутствует защитник Марио Фернандес.

    • Игрок после 10 сезонов в ЦСКА перешел в «Зенит».
    • Его контракт подписан по схеме «1+1».
    • У Марио есть российский паспорт.

    «Стоит ли убрать граффити Марио? Нет, это история – надо помнить традиции. Плох тот клуб, который не помнит своих традиций. Мне думается, это основа правильной жизнедеятельности клуба. Помнить всех, кто приносил трофеи. А в жизни всякое бывает.

    Мы с Марио не беседовали на эту тему – что же все-таки произошло – у каждого своя правда, которую никто, наверное, и не узнает», – считает тренер.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    06.08.2023 14:49
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +6453

      subbotaspartak 6 августа, 17:24

      Граффити - это раскрашенная стенка, можно и на Мухина перекрасить

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      Рейтинг: +231

      russkiisergei 6 августа, 17:15

      в зените гнилья много, так, что одним больше одним меньше, особо не сыграет роли

      0
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      Рейтинг: +7247

      Из Твери Леха 6 августа, 16:30

      Марио настоящий патриот! Ему плевать за кого играть, главное за российский рубль!

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