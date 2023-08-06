Федотов ответил, нужно ли убрать граффити с Фернандесом на стадионе ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов призвал не убирать граффити с «ВЭБ Арены», где присутствует защитник Марио Фернандес.
- Игрок после 10 сезонов в ЦСКА перешел в «Зенит».
- Его контракт подписан по схеме «1+1».
- У Марио есть российский паспорт.
«Стоит ли убрать граффити Марио? Нет, это история – надо помнить традиции. Плох тот клуб, который не помнит своих традиций. Мне думается, это основа правильной жизнедеятельности клуба. Помнить всех, кто приносил трофеи. А в жизни всякое бывает.
Мы с Марио не беседовали на эту тему – что же все-таки произошло – у каждого своя правда, которую никто, наверное, и не узнает», – считает тренер.
Источник: «РБ Спорт»