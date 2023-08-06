Федотов: «Объясняли Медине перед переходом, что значит наше противостояние со «Спартаком», но он мало что понял»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о дебюте бывшего игрока команды Хесуса Медины за «Спартак».

Медина вышел на замену в 3-м туре против «Рубина» (4:1) и через минуту забил.

«Спартак» купил Медину у ЦСКА за 6 миллионов евро.

Парагваец провел в ЦСКА полтора года.

– Медина забил для «Спартак», что это для вас?

– Нормально, это жизнь. Объясняли Медине, что значит наше противостояние, но он мало что понял. Его карьера развивается по заслугам, по крайней мере финансово. Могу лишь пожелать удачи.