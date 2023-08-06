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  • Федотов: «Объясняли Медине перед переходом, что значит наше противостояние со «Спартаком», но он мало что понял»

Федотов: «Объясняли Медине перед переходом, что значит наше противостояние со «Спартаком», но он мало что понял»

6 августа 2023, 10:54
7

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о дебюте бывшего игрока команды Хесуса Медины за «Спартак».

  • Медина вышел на замену в 3-м туре против «Рубина» (4:1) и через минуту забил.
  • «Спартак» купил Медину у ЦСКА за 6 миллионов евро.
  • Парагваец провел в ЦСКА полтора года.

– Медина забил для «Спартак», что это для вас?

– Нормально, это жизнь. Объясняли Медине, что значит наше противостояние, но он мало что понял. Его карьера развивается по заслугам, по крайней мере финансово. Могу лишь пожелать удачи.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Медина Хесус Федотов Владимир
Комментарии (7)
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nik55
1691313338
редко ---но это честный ответ
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Вомбат
1691317610
Медине не надо понимать разговоров про клубные противостояния. Он легионер, и команде, купившей его, достаточно того, что он понимает язык футбола. А продавшей его команде достаточно того, что они за него получили. Все на этом.
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Persona_non_Grata
1691319961
Вот и кусайте себя за *** теперь !!!)))
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Томик
1691320077
Федотов объяснял Медине, что значит "ИХ" противостояние со "Спартаком? Федотов там без году неделя. Даже не так - Медина перешёл в ЦСКА 17 января 22 года, а Федотов 15 июня 22 года. Надо же как проникся духом, объяснятель. Что он может объяснить Медине?
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FCSpartakM
1691321144
Федотик зато прям эксперт духа дерби, бумжатский подстилок, который пойдет сам куда скажут за денежку
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anatolich72
1691325613
Федот сам гнида перебезчик.
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22 raza chemp
1691402776
Да все он правильно понял , понял какой клуб круче в этом противостоянии и выбрал правильно
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