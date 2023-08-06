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    • Федотов: «Объясняли Медине перед переходом, что значит наше противостояние со «Спартаком», но он мало что понял»

    Федотов: «Объясняли Медине перед переходом, что значит наше противостояние со «Спартаком», но он мало что понял»

    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о дебюте бывшего игрока команды Хесуса Медины за «Спартак».

    • Медина вышел на замену в 3-м туре против «Рубина» (4:1) и через минуту забил.
    • «Спартак» купил Медину у ЦСКА за 6 миллионов евро.
    • Парагваец провел в ЦСКА полтора года.

    – Медина забил для «Спартак», что это для вас?

    – Нормально, это жизнь. Объясняли Медине, что значит наше противостояние, но он мало что понял. Его карьера развивается по заслугам, по крайней мере финансово. Могу лишь пожелать удачи.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    06.08.2023 10:54
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1750

      22 raza chemp 7 августа, 13:06

      Да все он правильно понял , понял какой клуб круче в этом противостоянии и выбрал правильно

      0
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      Рейтинг: +4057

      anatolich72 6 августа, 15:40

      Федот сам гнида перебезчик.

      0
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      Рейтинг: +907

      FCSpartakM 6 августа, 14:25

      Федотик зато прям эксперт духа дерби, бумжатский подстилок, который пойдет сам куда скажут за денежку

      1
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      Рейтинг: +8128

      Томик 6 августа, 14:07

      Федотов объяснял Медине, что значит "ИХ" противостояние со "Спартаком? Федотов там без году неделя. Даже не так - Медина перешёл в ЦСКА 17 января 22 года, а Федотов 15 июня 22 года. Надо же как проникся духом, объяснятель. Что он может объяснить Медине?

      2
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      Рейтинг: +23833

      Persona_non_Grata 6 августа, 14:06

      Вот и кусайте себя за *** теперь !!!)))

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      Рейтинг: +13028

      Вомбат 6 августа, 13:26

      Медине не надо понимать разговоров про клубные противостояния. Он легионер, и команде, купившей его, достаточно того, что он понимает язык футбола. А продавшей его команде достаточно того, что они за него получили. Все на этом.

      2
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      Рейтинг: +8537

      nik55 6 августа, 12:15

      редко ---но это честный ответ

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