«Локомотив» предложил Дзюбу «Парме» на место Буффона

«Локомотив» отреагировал на завершение карьеры Джанлуиджи Буффона. Вратарь «Пармы» закончил в 45 лет.

«Локо» в шутку предложил итальянскому клубу своего игрока – Артема Дзюбу.

«Парма», если вам нужен будет вратарь вместо Буффона на игру – пишите, подстрахуем. У Артема, правда, плотный график: сезон в разгаре, дерби на днях, потом еще матчи Кубка...» – написала пресс-служба «Локо».

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