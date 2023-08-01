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  • Акинфеев раскритиковал шоу Дзюбы и Слуцкого: «Я был одним из первых гостей»

Акинфеев раскритиковал шоу Дзюбы и Слуцкого: «Я был одним из первых гостей»

1 августа 2023, 12:58
3

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев раскритиковал ютуб-шоу экс-тренера «Рубина» Леонида Слуцкого и нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы «Ну, так нельзя».

«Поначалу это было интересно. Первый опыт. Я и с Леонидом Викторовичем разговаривал: он сказал, что ему интересен шоу-бизнес теперь, вся эта история. Да, было прикольно, но потом начался какой-то хаос.

Это их выбор. Я посмотрел 2-3 передачи и решил, что смотреть я это больше не буду. Там все одно и то же.

Я на их передачу ходил. Был одним из первых гостей, но я ни одного матерного слова там не сказал, поэтому мой выпуск, наверное, до сих пор на полке лежит. Я думаю, его даже не выпустят. Я Викторовичу сразу сказал, что моего выпуска не будет.

На месте Дзюбы я представить себя не могу, я бы так не сделал. Мне было б просто жалко своего времени, честно. Мне лучше дома посидеть, мясо пожарить», – сказал Акинфеев в шоу «Известь».

  • Слуцкий без работы с осени, когда покинул «Рубин».
  • Дзюба в «Локо» с зимы.
  • Его контракт действует еще год.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига ЦСКА Акинфеев Игорь Дзюба Артем Слуцкий Леонид
Комментарии (3)
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spam2009
1690885608
Интересно какое мясо он жарит? свинину или конину?))
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Fialet
1690903711
Мясо хрен с ним, а в остальном Акинфеев вызывает уважение. В данном конкретном интервью.
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