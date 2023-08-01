Акинфеев рассказал, как отреагировал на переход Марио в «Зенит» и Медины в «Спартак»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о своей реакции на переход защитника Марио Фернандеса в «Зенит» и полузащитника Хесуса Медины в «Спартак».

«К счастью, у меня никакой боли по этому поводу нет. Я очень давно в футболе. В каких-то моментах я могу понять футболиста. В данном случае я всем говорю, что это не моя история. Я не могу говорить за другого человека.

Хотя у нас все любят рассказывать – все ж все знают. А я никогда никого не осуждаю. Мне это неинтересно, у меня есть своя жизнь.

Марио Фернандес – это Марио Фернандес, у него своя голова на плечах. Он должен выбирать ту историю, которая ему нравится. Агент ему сказал или не агент – это никого не касается.

Вот Медина ушел в «Спартак». Мне что сделать? Орать, что Медина ушел в «Спартак»? Пускай уходят куда хотят, господи», – сказал Акинфеев в шоу «Известь».