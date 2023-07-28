Сперцян прокомментировал свое удаление в матче со «Спартаком»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян согласен с тем, что его фол против вингера «Спартака» Антона Зиньковского заслуживал удаления.
– Согласен ли ты с удалением?
– Ну да, это чистая красная. До этого были моменты, но не хочу про это говорить.
– «Спартак» заслужил победу?
– «Спартак» победил, наверное, за счет удаления. Я подвел команду, за что хотелось бы извиниться.
Перед командой уже извинился, так что хочется попросить прощения у болельщиков, которых сегодня пришло на полный стадион.
– Показалось, что фол был случайным?
– Да, я не видел Зиньковского. Просто пошла нога дальше и я случайно сходил.
– Насколько кубок сейчас важен для «Краснодара», может, он отходит на второй план после успешного старта в чемпионате?
– Чемпионат тоже важен. Для нас каждая игра важна. У нас и на кубок, и на чемпионат есть шансы.
- Команды встречались в 1-м туре группового этапа Пути РПЛ Fonbet Кубка России.
- Спартаковцы победили 2:1 благодаря голам Романа Зобнина и Тео Бонгонда.
- Краснодарцы с 44-й минуты играли вдесятером.