Сперцян прокомментировал свое удаление в матче со «Спартаком»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян согласен с тем, что его фол против вингера «Спартака» Антона Зиньковского заслуживал удаления.

– Согласен ли ты с удалением?

– Ну да, это чистая красная. До этого были моменты, но не хочу про это говорить.

– «Спартак» заслужил победу?

– «Спартак» победил, наверное, за счет удаления. Я подвел команду, за что хотелось бы извиниться.

Перед командой уже извинился, так что хочется попросить прощения у болельщиков, которых сегодня пришло на полный стадион.

– Показалось, что фол был случайным?

– Да, я не видел Зиньковского. Просто пошла нога дальше и я случайно сходил.

– Насколько кубок сейчас важен для «Краснодара», может, он отходит на второй план после успешного старта в чемпионате?

– Чемпионат тоже важен. Для нас каждая игра важна. У нас и на кубок, и на чемпионат есть шансы.