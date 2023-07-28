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    • Сперцян прокомментировал свое удаление в матче со «Спартаком»

    Сперцян прокомментировал свое удаление в матче со «Спартаком»

    Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян согласен с тем, что его фол против вингера «Спартака» Антона Зиньковского заслуживал удаления.

    – Согласен ли ты с удалением?

    – Ну да, это чистая красная. До этого были моменты, но не хочу про это говорить.

    «Спартак» заслужил победу?

    – «Спартак» победил, наверное, за счет удаления. Я подвел команду, за что хотелось бы извиниться.

    Перед командой уже извинился, так что хочется попросить прощения у болельщиков, которых сегодня пришло на полный стадион.

    – Показалось, что фол был случайным?

    – Да, я не видел Зиньковского. Просто пошла нога дальше и я случайно сходил.

    – Насколько кубок сейчас важен для «Краснодара», может, он отходит на второй план после успешного старта в чемпионате?

    – Чемпионат тоже важен. Для нас каждая игра важна. У нас и на кубок, и на чемпионат есть шансы.

    • Команды встречались в 1-м туре группового этапа Пути РПЛ Fonbet Кубка России.
    • Спартаковцы победили 2:1 благодаря голам Романа Зобнина и Тео Бонгонда.
    • Краснодарцы с 44-й минуты играли вдесятером.

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    Источник: Sport24

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