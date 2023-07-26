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    Федотов ответил, пожмет ли руку Фернандесу

    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов оценил решение защитника Марио Фернандеса перейти в «Зенит».

    • У Марио 10 сезонов за ЦСКА.
    • Он подписал контракт с «Зенитом» по схеме «1+1».
    • Фернандес не считается легионером – у него есть паспорт России.

    – Чувствуете ли обиду за переход Марио в «Зенит»?

    – Никакой обиды нет. Рыба ищет, где глубже, человек – где лучше. Так получилось, где‑то возникло какое‑то недопонимание.

    – Пожмете ему руку?

    – Не вижу препятствий. На футбольном поле мы соперники, но как культурные люди пожмем друг другу руки.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 20:54
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +68482

      portero 52 минуты назад

      Вот Федотов то как переходил???? Из клуба в клуб, наверное тоже со скандальчиками...

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      Рейтинг: +282

      Bez Imeni 1 час назад

      Хорошие слова.

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