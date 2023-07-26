Федотов ответил, пожмет ли руку Фернандесу

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов оценил решение защитника Марио Фернандеса перейти в «Зенит».
- У Марио 10 сезонов за ЦСКА.
- Он подписал контракт с «Зенитом» по схеме «1+1».
- Фернандес не считается легионером – у него есть паспорт России.
– Чувствуете ли обиду за переход Марио в «Зенит»?
– Никакой обиды нет. Рыба ищет, где глубже, человек – где лучше. Так получилось, где‑то возникло какое‑то недопонимание.
– Пожмете ему руку?
– Не вижу препятствий. На футбольном поле мы соперники, но как культурные люди пожмем друг другу руки.
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Источник: «Матч ТВ»