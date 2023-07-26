Федотов ответил, пожмет ли руку Фернандесу

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов оценил решение защитника Марио Фернандеса перейти в «Зенит».

У Марио 10 сезонов за ЦСКА.

Он подписал контракт с «Зенитом» по схеме «1+1».

Фернандес не считается легионером – у него есть паспорт России.

– Чувствуете ли обиду за переход Марио в «Зенит»?

– Никакой обиды нет. Рыба ищет, где глубже, человек – где лучше. Так получилось, где‑то возникло какое‑то недопонимание.

– Пожмете ему руку?

– Не вижу препятствий. На футбольном поле мы соперники, но как культурные люди пожмем друг другу руки.

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