«Спартаку» предложили купить капитана «Динамо»

Защитник и капитан «Динамо» Фабиан Бальбуэна может перейти в «Спартак».

По информации Metaratings, посредники предложили услуги 31-летнего парагвайца «Спартаку». Сам футболист готов к перейти из одного московского клуба в другой.

«Спартак» пока не заинтересован в футболисте. У Бальбуэны один агент с защитником «Спартака» Алексисом Дуарте.

Бальбуэна вернулся в «Динамо» летом после приостановки контракта.

Парагваец играл в АПЛ за «Вест Хэм».

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