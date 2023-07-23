Ярошик высказался о поражении «Оренбурга» от «Спартака»

Главный тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик подытожил матч первого тура РПЛ против «Спартака» (2:3).

Оренбуржцы вели в счете.

У «Спартака» дубль оформил защитник Даниил Хлусевич.

Это был официальный дебют Ярошика в качестве тренера «Оренбурга».

«Сегодня немного потерял голос. Обидно проигрывать такую встречу, мы играли очень хорошо. «Спартак» тоже был хорош. Жалко, что мы не увезли даже одно очко.

Психологически мы чуть подсели, когда начали вести в счeте. Начали быстро терять мячи, нам было нелегко отбирать их обратно. Нам надо найти правильный баланс. Сегодня мы играли с двумя восьмeрками и одним опорником, но можем играть и в два опорника. Всe зависит от системы», – сказал Ярошик.