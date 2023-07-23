Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Ярошик высказался о поражении «Оренбурга» от «Спартака»

    Главный тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик подытожил матч первого тура РПЛ против «Спартака» (2:3).

    • Оренбуржцы вели в счете.
    • У «Спартака» дубль оформил защитник Даниил Хлусевич.
    • Это был официальный дебют Ярошика в качестве тренера «Оренбурга».

    «Сегодня немного потерял голос. Обидно проигрывать такую встречу, мы играли очень хорошо. «Спартак» тоже был хорош. Жалко, что мы не увезли даже одно очко.

    Психологически мы чуть подсели, когда начали вести в счeте. Начали быстро терять мячи, нам было нелегко отбирать их обратно. Нам надо найти правильный баланс. Сегодня мы играли с двумя восьмeрками и одним опорником, но можем играть и в два опорника. Всe зависит от системы», – сказал Ярошик.

    Новости по теме
    Хлусевич: «Это был лучший матч в «Спартаке» 1
    «Уничтожали соперника»: Абаскаль – о матче с «Оренбургом» 11
    Хлусевич прервал 47-матчевую голевую засуху в «Спартаке» – у него дубль против «Оренбурга» 5
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:08
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +34806

      VVM1964 1 час назад

      Оренбург выглядел достаточно хорошо, а главное использовал свои моменты и слабость Спартака в обороне ... Используй Спартак свои моменты в атаке, то и сомнений в результате матча не было бы !

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11082

      ivany4 2 часа назад

      Это РПЛ, со Спартаком, Иржи!))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 