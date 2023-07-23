Хлусевич: «Это был лучший матч в «Спартаке»

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич поделился эмоциями после матча первого тура РПЛ против «Оренбурга» (3:2). У него дубль.

Игрок впервые забил за команду.

До этого были 47 безголевых встреч.

«Спартак» – единственный московский клуб с победой в 1-м туре.

«Лучший ли это мой матч в составе «Спартака»? Если брать из голов, то, конечно, лучший матч за «Спартак». Достаточно хорошие мячи забил. Во втором мяче был хороший розыгрыш. Для того и тренируемся, чтобы совершенствоваться. Будем продолжать работать. Спасибо всем, кто болел.

Мотивирует ли история с тем, что «Спартак» ищет крайнего защитника? Я ни за чем не слежу. Я тренируюсь. Требую максимум от себя. Остальное всe уже на втором плане», – сказал Хлусевич.