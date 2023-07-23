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    Хлусевич: «Это был лучший матч в «Спартаке»

    Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич поделился эмоциями после матча первого тура РПЛ против «Оренбурга» (3:2). У него дубль.

    • Игрок впервые забил за команду.
    • До этого были 47 безголевых встреч.
    • «Спартак» – единственный московский клуб с победой в 1-м туре.

    «Лучший ли это мой матч в составе «Спартака»? Если брать из голов, то, конечно, лучший матч за «Спартак». Достаточно хорошие мячи забил. Во втором мяче был хороший розыгрыш. Для того и тренируемся, чтобы совершенствоваться. Будем продолжать работать. Спасибо всем, кто болел.

    Мотивирует ли история с тем, что «Спартак» ищет крайнего защитника? Я ни за чем не слежу. Я тренируюсь. Требую максимум от себя. Остальное всe уже на втором плане», – сказал Хлусевич.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 21:10
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11082

      ivany4 1 час назад

      Главное не забывай, что тебе еще играть и совершенствоваться!
      На пенсии будешь оценивать что хорошо, что плохо.))

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