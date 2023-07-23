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Хлусевич: «Это был лучший матч в «Спартаке»

23 июля 2023, 21:10
4

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич поделился эмоциями после матча первого тура РПЛ против «Оренбурга» (3:2). У него дубль.

  • Игрок впервые забил за команду.
  • До этого были 47 безголевых встреч.
  • «Спартак» – единственный московский клуб с победой в 1-м туре.

«Лучший ли это мой матч в составе «Спартака»? Если брать из голов, то, конечно, лучший матч за «Спартак». Достаточно хорошие мячи забил. Во втором мяче был хороший розыгрыш. Для того и тренируемся, чтобы совершенствоваться. Будем продолжать работать. Спасибо всем, кто болел.

Мотивирует ли история с тем, что «Спартак» ищет крайнего защитника? Я ни за чем не слежу. Я тренируюсь. Требую максимум от себя. Остальное всe уже на втором плане», – сказал Хлусевич.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Оренбург Спартак Хлусевич Даниил
Комментарии (4)
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ivany4
1690136044
Главное не забывай, что тебе еще играть и совершенствоваться! На пенсии будешь оценивать что хорошо, что плохо.))
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alefreddy
1690140698
сегодня отскочили а что дальше с дырявой защитой
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ySS
1690140928
Так держать, Даниил!
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Persona_non_Grata
1690141035
Такого же фарта и удачной игры в дальнейшем за Спартак !!!
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