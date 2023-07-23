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«Уничтожали соперника»: Абаскаль – о матче с «Оренбургом»

23 июля 2023, 20:03
15

Главный тренер «Спартака» подытожил матч первого тура РПЛ против «Оренбурга» (3:2).

«Стартовый матч очень важен для любой команды, рады победе. Мы не можем постоянно ждать концовки и вырывать три очка. Если мы не прибавим в решительности в финальной трети, то нам будет сложно. Хотя мы доминировали, почти уничтожали соперника.

Когда матч стал сложнее, Михаил Игнатов и Кристофер Мартинс добавили в движении. Алексис Дуарте сохранял концентрацию, что позволяло нам отбирать мячи, развивать атаки. Конечно, мы не можем позволять себе допускать такие атаки с наших угловых. Спасибо фанатам, которые пришли. Нам было важно почувствовать их поддержку», – сказал Абаскаль.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Оренбург Спартак Абаскаль Гильермо
Комментарии (15)
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VVM1964
1690132373
Да были моменты, когда разрывали оборону Оренбурга, но НАДО ЗАБИВАТЬ !!! При этом необходимо упомянуть и огрехи в своей обороне !!!
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ivany4
1690132904
Играть нужно с первой до 90-й минуты! За это любят футбол!!
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oyabun
1690132984
Насчет "уничтожали соперника".. Соперник почти "уничтожил" Спартак, когда вел 2:1. Скромнее надо быть и работать над собственными ошибками. Оренбург не самый сильный соперник, чтобы с трудом обыгрывать таких.
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alefreddy
1690133957
отмазки а чуть сильнее соперник тогда что
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Artemka444
1690135358
Ахахах а Бумажные чемпионы!!
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feldeger2000
1690136662
Спасибо Хлусевичу! Всех спартачей с первой победой!!!
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zigbert
1690141200
Легкой победу не назовешь но именно в таких матчах закаляется характер команды.
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Krics
1690169041
Не корректный перевод,ихмо.
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BAIv
1690234190
если смотреть на табло, то еле ноги унесли!
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