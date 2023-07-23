«Уничтожали соперника»: Абаскаль – о матче с «Оренбургом»

Главный тренер «Спартака» подытожил матч первого тура РПЛ против «Оренбурга» (3:2).

Москвичи уступали по ходу встречи.

У них дубль оформил защитник Даниил Хлусевич.

Он впервые забил за «Спартак».

«Стартовый матч очень важен для любой команды, рады победе. Мы не можем постоянно ждать концовки и вырывать три очка. Если мы не прибавим в решительности в финальной трети, то нам будет сложно. Хотя мы доминировали, почти уничтожали соперника.

Когда матч стал сложнее, Михаил Игнатов и Кристофер Мартинс добавили в движении. Алексис Дуарте сохранял концентрацию, что позволяло нам отбирать мячи, развивать атаки. Конечно, мы не можем позволять себе допускать такие атаки с наших угловых. Спасибо фанатам, которые пришли. Нам было важно почувствовать их поддержку», – сказал Абаскаль.