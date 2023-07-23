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    «Уничтожали соперника»: Абаскаль – о матче с «Оренбургом»

    Главный тренер «Спартака» подытожил матч первого тура РПЛ против «Оренбурга» (3:2).

    «Стартовый матч очень важен для любой команды, рады победе. Мы не можем постоянно ждать концовки и вырывать три очка. Если мы не прибавим в решительности в финальной трети, то нам будет сложно. Хотя мы доминировали, почти уничтожали соперника.

    Когда матч стал сложнее, Михаил Игнатов и Кристофер Мартинс добавили в движении. Алексис Дуарте сохранял концентрацию, что позволяло нам отбирать мячи, развивать атаки. Конечно, мы не можем позволять себе допускать такие атаки с наших угловых. Спасибо фанатам, которые пришли. Нам было важно почувствовать их поддержку», – сказал Абаскаль.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии11
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      Рейтинг: +19

      feldeger2000 1 час назад

      Спасибо Хлусевичу! Всех спартачей с первой победой!!!

      1
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      Рейтинг: +1934

      Artemka444 1 час назад

      Ахахах а
      Бумажные чемпионы!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4373

      Yurok161 1 час назад

      Раньше это называлось-Отскочили.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2732

      alefreddy 1 час назад

      отмазки а чуть сильнее соперник тогда что

      1
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      Рейтинг: +34022

      oyabun 2 часа назад

      Насчет "уничтожали соперника".. Соперник почти "уничтожил" Спартак, когда вел 2:1. Скромнее надо быть и работать над собственными ошибками. Оренбург не самый сильный соперник, чтобы с трудом обыгрывать таких.

      7
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      Рейтинг: +11082

      ivany4 > oyabun 1 час назад

      Ну дайте человеку стресс сбросить.)))

      1
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      Рейтинг: +2576

      Челнинец > oyabun 1 час назад

      молодой еще, глупый)

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      Рейтинг: +11082

      ivany4 2 часа назад

      Играть нужно с первой до 90-й минуты!
      За это любят футбол!!

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      Рейтинг: +34806

      VVM1964 2 часа назад

      Да были моменты, когда разрывали оборону Оренбурга, но НАДО ЗАБИВАТЬ !!! При этом необходимо упомянуть и огрехи в своей обороне !!!

      7
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      Рейтинг: +3309

      ПалкоВводецъ (returned) 2 часа назад

      Ржу не могу! Кого там хряки в состоянии уничтожить? Пуговка от парток возомнили себя портками. Гыгыгы

      1
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      Рейтинг: +11082

      ivany4 > ПалкоВводецъ (returned) 2 часа назад

      ПНХ придурок, ты уже даже не смешнее районного спб клоуна!

      6
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