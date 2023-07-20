Марио Фернандес высказался о желании фанатов ЦСКА стереть граффити с его изображением

Новичок «Зенита» Марио Фернандес отреагировал на желание болельщиков ЦСКА стереть граффити с его изображением.

Фанаты ЦСКА запустили петицию с требованием убрать граффити с бразильцем со стадиона «ВЭБ Арена».

«Конечно, если это произойдет, то очень огорчит меня. Болельщики ЦСКА должны знать, что я всегда с огромным уважением относился и к клубу, и к ним. И продолжу относиться так же.

Если они решат это сделать, то это их право. Но, возможно, это происходит потому, что было столько лживых новостей, и кто-то из болельщиков поверил в эту ложь. Мне будет грустно, если это произойдет, но всегда уважал, уважаю и буду уважать болельщиков ЦСКА, так как получал от них лишь хорошее», – сказал Фернандес.