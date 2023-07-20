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    • Марио Фернандес высказался о желании фанатов ЦСКА стереть граффити с его изображением

    Марио Фернандес высказался о желании фанатов ЦСКА стереть граффити с его изображением

    Новичок «Зенита» Марио Фернандес отреагировал на желание болельщиков ЦСКА стереть граффити с его изображением.

    Фанаты ЦСКА запустили петицию с требованием убрать граффити с бразильцем со стадиона «ВЭБ Арена».

    «Конечно, если это произойдет, то очень огорчит меня. Болельщики ЦСКА должны знать, что я всегда с огромным уважением относился и к клубу, и к ним. И продолжу относиться так же.

    Если они решат это сделать, то это их право. Но, возможно, это происходит потому, что было столько лживых новостей, и кто-то из болельщиков поверил в эту ложь. Мне будет грустно, если это произойдет, но всегда уважал, уважаю и буду уважать болельщиков ЦСКА, так как получал от них лишь хорошее», – сказал Фернандес.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 16:30
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +603

      НикКин 8 минут назад

      Причем тут ложь ты по факту перешел из цск в зенит теперь не отмоешься ))))

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      Рейтинг: +796

      bratskij 11 минут назад

      Давай. Досвидания. Горбатого будешь лепить теперь в помойке.

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